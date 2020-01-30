Из Китая в "Борисполь" прилетел самолет с 158 пассажирами: предусмотрен ли карантин?

30 января в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет компании МАУ, который доставил 158 украинцев из популярного у туристов китайского города Санья.

У всех пассажиров самолета измерили температуру и отпустили, пишет "Громадське".

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре подтвердил, что измерение температуры - это все меры предосторожности, которые пока применяются.

"Мы начали раздавать опросники, которые направляются прямыми рейсами из Китая. Вся информация хранится на уровне лабораторного центра на воздушном транспорте. При необходимости пассажиров можно будет обзвонить, чтобы сообщить им о профилактических мерах, которые они должны проводить. На сегодня собрали информацию с двух воздушных судов, это суммарно около 400 человек, вместе с членами экипажа", - рассказал Кузин.

В четверг Украина получила рекомендации от Европейского центра контроля и контроля заболеваний (ECDC), где не предусмотрен карантин или специальное медицинское наблюдение для лиц, не имевших близкого контакта с коронавирусом.

В соответствии с европейскими рекомендациями, пассажирам рейсов из Китая предлагается в течение 14 дней самим измерять температуру.

"Если температура повышается - им предлагается надеть маску и обратиться к врачу", - сказал Кузин.

"Карантин или изоляция пассажиров не приводит к повышению эффективности выявления новых случаев или к сдерживанию распространения эпидемии. По рекомендациям ВОЗ и Европейского центра различают два типа контакта: контакт высокой степени риска и низкой степени риска. Нахождение в Китае и перелет даже с больным отнесен к низкой степени риска. Поэтому нет никакой доказательной базы, что карантин будет эффективным методом сдерживания или нераспространения занесения такого коронавируса на уровень государства", - добавил он.

Рисковым контактом на борту самолета считаются два кресла во все стороны и обслуживающий персонал секции с потенциальным больным.

В свою очередь заместитель гендиректора "Борисполя" Олег Струк подчеркнул, что у аэропорта есть списки всех пассажиров из Китая. "В случае необходимости выявить пассажиров, которые летели вместе [с возможным носителем вируса], мы предоставим Минздраву. Все контролируется, у нас есть вся информация о пассажирах", - сказал он.

Напомним, что в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали во Франции, Германии и Финляндии.