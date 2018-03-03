Из-за непогоды в расписании поездов возможны изменения - ЮЖД

03 марта 2018 г. 14:42
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Железнодорожники призывают пассажиров заблаговременно планировать поездки и учитывать трудности, которые могут возникнуть из-за погодных условий, быть крайне осторожными и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Об этом предупредили в пресс-центре Южной железной дороги.

В течение последних суток на Южной магистрали не допущено задержек или отмены грузовых и пассажирских поездов. Несмотря на непогоду, железная дорога работает в штатном режиме, сообщили в пресс-центре.

В ночь со 2 на 3 марта к уборке снега на Южной магистрали были привлечены 965 работников дежурных бригад по ручной очистке от снега и 15 единиц снегоуборочной техники.

Всего во время ликвидации заносов железнодорожники убрали 13375 кубометров снега

Всего от снега и льда было очищено почти 593 посадочных платформы, 1276 стрелочных переводов и 1390 железнодорожных переездов Южной магистрали.

Сейчас уборка снега на всей протяженности регионального филиала «Южная железная дорога»  продолжается.

 

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