Из-за скандала с аппаратами ИВЛ начальника облздрава на ХОГА уволили через 8 дней после назначения

Директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации уволили через 8 дней после назначения.

Как сообщает KHARKIV Today, Вадим Иванников, назначенный на должность 11 марта, подписал распоряжение о временном изъятии всех аппаратов ИВЛ из больниц области в "инфекционку" 19 марта.

По словам главы ХОГА Алексея Кучера, это стало одной из причин увольнения Иванникова.

"Распоряжение заблокировано на сегодняшний день мной, возвращаются назад аппараты. Иванникова я сегодня уволил: он не справился, это было одно из оснований", - сказал Кучер во время брифинга.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось фото распоряжения, подписанного Иванниковым, от 19 марта с требованием передать все аппараты ИВЛ во временное пользование инфекционной больнице.

Корреспонденты издания попробовали связаться с Иванниковым, чтобы узнать, подписывал ли он действительно документ, но он отказался общаться, сославшись на занятость.

"Извините, не могу говорить, на брифинге сейчас", — сказал в комментарии KHARKIV Today Иванников.

До назначения на должность в ХОГА 51-летний Вадим Иванников был главным врачом Краматорской городской клинической больницы №1.