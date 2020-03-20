Из-за скандала с аппаратами ИВЛ начальника облздрава на ХОГА уволили через 8 дней после назначения

20 марта 2020 г. 14:50
1 просмотр

Директора департамента здравоохранения Харьковской облгосадминистрации уволили через 8 дней после назначения.

Как сообщает KHARKIV Today, Вадим Иванников, назначенный на должность 11 марта,  подписал распоряжение о временном изъятии всех аппаратов ИВЛ из больниц области в "инфекционку" 19 марта.

По словам главы ХОГА Алексея Кучера, это стало одной из причин увольнения Иванникова.

"Распоряжение заблокировано на сегодняшний день мной, возвращаются назад аппараты. Иванникова я сегодня уволил: он не справился, это было одно из оснований", - сказал Кучер во время брифинга.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось фото распоряжения, подписанного Иванниковым, от 19 марта с требованием передать все аппараты ИВЛ во временное пользование инфекционной больнице.

Корреспонденты издания попробовали связаться с Иванниковым, чтобы узнать, подписывал ли он действительно документ, но он отказался общаться, сославшись на занятость.

"Извините, не могу говорить, на брифинге сейчас", — сказал в комментарии KHARKIV Today Иванников.

До назначения на должность в ХОГА 51-летний Вадим Иванников был главным врачом Краматорской городской клинической больницы №1.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.