Измерение температуры, защитные маски и антисептики: в каких условиях будет проходить ВНО на Харьковщине?

Особенности проведения тестирования в условиях карантина председатель ХОГА Алексей Кучер обсудил с директором Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александром Сидоренко.

Как было отмечено, порядок проведения внешнего независимого оценивания - 2020 по сравнению с предыдущими годами остается неизменным. Однако сама процедура пройдет с учетом противоэпидемических мероприятий и будет иметь определенные требования. Изменятся и сроки проведения ВНО.

«В связи с карантинными ограничениями сроки проведения ВНО были смещены. Тестирование состоится согласно графику, который разработан Региональным центром оценивания качества образования. Этот календарь учитывает обстоятельства, в которых мы сейчас находимся: необходимо организовать подвоз школьников, при этом не допустив их скопления, ведь главная задача - сохранить жизнь и здоровье детей», - подчеркнул Алексей Кучер.

Поэтому процедура проведения ВНО-2020 будет иметь определенные требования. В частности, в пункты тестирования будут допущены лица в защитных масках или респираторах - после прохождения термометрии. На входе в каждый пункт тестирования предусмотрят места для обработки рук антисептиком, а аудитории регулярно будут проветривать. Кроме того, в помещении будут дежурить медицинский работник.

Основная сессия ВНО на Харьковщине начнется 25 июня - тестированием по математике и завершится 17 июля - тестированием по химии. Информация о результатах по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля.

По данным Александра Сидоренко, в этом году в Харьковской области для участия в ВНО зарегистрировались 22710 человек. Из них учащихся школ - 13250 (на 1416 участников больше по сравнению с прошлым годом). В области, как и раньше, будут работать округа с центрами в городах Балаклея, Изюм, Красноград, Купянск, Лозовая, Чугуев, Харьков. Количество учреждений, где будет проходить ВНО, - 107.

Во время встречи председатель ХОГА сообщил о том, что на следующей неделе состоится селекторное совещание по организации и проведению ВНО с участием правоохранителей, представителей ГСЧС, органов местного самоуправления.

В свою очередь, Александр Сидоренко пригласил Алексея Кучера на следующей неделе также ознакомиться с деятельностью Харьковского регионального центра оценивания качества образования.

Справка. Дополнительная сессия ВНО запланирована на 24 июля - 10 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 15 июня, по другим предметам - 17 июня. Для тех, кто воспользуется возможностью определения результатов пробного ВНО с помощью онлайн-сервиса, результаты тестирования по украинскому языку и литературе будут обнародованы до 21 июня, остальным предметам - до 23 июня.