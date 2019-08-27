Известный харьковский антикоррупционер получил «предупреждение» в виде гроба и креста с венком. Открыто уголовное дело

Топор в дверь, гроб и погребальные венки перед офисом. Такой подарок получил председатель Чугуевской правозащитной группы и сети Антикоррупционных центров, юрист Роман Лихачев.

Роман Лихачев

Я проснулся в два часа ночи от удара в дверь сильного, выглянул - никого, подумал - показалось, а утром мне позвонил директор офиса и сказал, что около дверей находится гроб и табличка с моей фамилией и крестом, и венки. Я вышел из квартиры и увидел топор в двери с надписью, что это крайнее предупреждение, и что следующий топор будет у меня в голове.

Антикоррупционер уверен, что это связано с общественной деятельностью их организации. В частности, с работой по противодействию незаконному алкогольному бизнесу и сети "наливаек", которые, по словам Лихачева, "крышует" местная бизнес-элита и власть.

Хотя часть пользователей соцсетей обвинили в самопиаре из-за этого случая самого Лихачева. На что он дает отпор: эти обвинения от ботов и тех, кто был оппонентом Лихачева в судах.

Роман Лихачев

Во-первых, в надписи на ленточке было предупреждение, чтобы именно сейчас закончил заниматься, если бы они касались более ранних дел, было бы написано по-другому, дальше сам стиль написания, кроме того, уже поступали угрозы, они реализовывались как через ботов, так и лично - завуалированно. Что касается самопиара, я хочу этим «самопиарщикам» в лицо посмотреть, чтобы они сказали, мои родственники им звонили, в каких чувствах.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Угроза умышленным убийством».

Но команда Чугуевской правозащитной группы самостоятельно присоединилась к поискам исполнителей. Говорят, откуда гроб - уже нашли, теперь нужно выяснить, кто именно привез его, чтобы выйти на заказчика.