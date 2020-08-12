К 1 сентября в учебные учреждения Харькова распределят 1 миллион масок

1 млн масок третий раз поступит в школы, детские сады, учреждения внешкольного и профессионально-технического образования города Харькова, которые готовятся к новому учебному году в условиях пандемии COVID-19. Об этом сегодня, 12 августа, сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко.

По ее словам, маски рассчитаны на каждого работника учреждений образования, учащихся и родителей. Также учебные учреждения будут обеспечены бесконтактными термометрами и дезинфицирующими средствами за счет городского бюджета.

Ольга Деменко подчеркнула, что все учебные учреждения города готовы к новому учебному году и ждут детей 1 сентября. В Харькове выполнят рекомендации санитарных служб для организации учебного процесса во время пандемии коронавируса и, кроме того, разрабатывают свои правила. В частности, специально для этого создана рабочая группа в составе воспитателей, учителей и тренеров.

По словам директора департамента, среди обязательных санитарных мероприятий - масочный режим, дезинфекция помещений, уборка, проветривание. Кроме того, родители обязательно должны быть в масках на территории учебного учреждения, но им запрещено заходить в помещение. Дети среднего и старшего возраста по желанию родителей могут быть в масках на улице, но во время уроков будут заниматься без них.

Ольга Деменко рассказала, что школы индивидуально разрабатывают новые правила безопасности. Так, например, теперь для детей может быть открыт не один вход, а сразу несколько, которые есть в здании, чтобы минимизировать контакты учащихся разных возрастов. Также планируется использовать актовые залы и методические кабинеты для лекционно-семинарских занятий и изменить графики первых уроков и перерывов.

«Будем создавать максимально гибкий режим работы, чтобы дети, например, приходили не в одно время. Далее можно проводить в разное время перемены, чтобы избежать скопления детей в столовой. Первые классы поели отдельно, вторые - в другое время и т. д. Все это мы настойчиво рекомендуем учебным учреждениям. Я уверена, что мы справимся с этой задачей и сохраним здоровье наших детей», - подчеркнула Ольга Деменко.

Также она сообщила, что сейчас в городе работают все детские сады, где созданы необходимые санитарные условия.