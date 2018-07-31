К голодающему 79-й день в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе незаконно осужденному украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не пустили священнослужителя, сообщила журналист Виктория Ивлева (Москва).

"Начальник УФСИН (Управление федеральной службы исполнения наказаний – ИФ) по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник внутренней службы Александр Новиков отказал отцу Григорию (Михнову-Вайтенко), епископу Апостольской православной церкви, во встрече с Олегом Сенцовым", - написала В.Ивлева в своей странице в соцсети "Фейсбук" во вторник.

По словам отца Григория, которые приводит В.Ивлева, начальник УФСИН по ЯНАО аргументировал свой отказ тем, что не увидел целесообразности его встречи с О.Сенцовым, хотя закон разрешает священнослужителям зарегистрированных в установленном порядке религиозных объединений посещать людей, находящихся в местах лишения свободы.

"Епископ Григорий оставил письменное заявление полковнику Новикову с просьбой разрешить встречу с Сенцовым в соответствии с законом, но на 14 часов Москвы никто со святым отцом не связывался, нет и реакции местной прокуратуры, где епископ Григорий так же оставил заявление о не соблюдении закона руководством ФСИН Ямало-Ненецкого АО. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов и аппарат уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой так же в курсе случившегося", - отметила журналистка.

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что пыталась передать О.Сенцову письмо. "К Сенцову не пустили священника ... пыталась передать Олегу письмо. На десятки моих писем, которые пересылала, посылала, передавала через адвокатов и других лиц, никогда не было никакого ответа. Возможно, они никогда не доходили до Олега", - написала она в Фейсбуке, указав, что сначала не пустили украинского омбудсмена, теперь священника. "Полная изоляция, в том числе информационная", - подытожила И.Геращенко.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова также отреагировала на недопуск священника к О.Сенцову.

"Сегодня к нему не допустили священника - отца Григория, епископа Апостольской православной церкви. (…) Очевидно, что любая реакция власти Российской Федерации на имя Олега Сенцова столь категорична - "не пущать!" – написала омбудсмен в Фейсбуке.

По ее словам, начальник УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу А.Новиков в свое время принял решение не пускать ее к О.Сенцову.

"Есть решение Европейского суда по правам человека: правительству РФ срочно оказать медицинскую помощь Олегу. Состояние Олега вызывает большую тревогу не только у нас, но и в ЕСПЧ, у всего международного сообщества. А такой категоричный недопуск к нему дает понять, что ситуация крайне тяжелая. Я призываю все международные правозащитные институты обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля!" – требует Л.Денисова.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима.

В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ по политическим причинам.