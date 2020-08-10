Кабмин ужесточает контроль за карантином

Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности, правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - указано в сообщении.

По словам премьера, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил: