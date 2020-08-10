Кабмин ужесточает контроль за карантином

10 августа 2020 г. 13:32
Источник: РБК-Украина
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Кабинет министров усиливает контроль за соблюдением карантина. В частности, правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС из-за ухудшения эпидситуации. Об этом сообщает правительственный портал.

"Денис Шмыгаль отметил, что в связи с ухудшением эпидемической ситуации правительство вводит ежедневную работу государственной комиссии ТЭБ и ЧС и усиливает меры контроля за соблюдением правил карантина", - указано в сообщении.

По словам премьера, до 15 сентября 2020 года количество ежедневных ПЦР-тестов должно увеличиться до 30 тысяч. Также должна быть введена категоризация тестируемых лиц.

"Нам нужно обязательно отдельно маркировать тесты представителей Нацполиции, врачей, учителей и других категорий работников. Так мы сможем получить более детальную статистику и понимание, в каких категориях болезнь распространяется быстрее", - пояснил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул необходимость создания системы отслеживания контактных лиц путем опроса.

По результатам внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций глава Кабмина поручил:

  • разработать механизм командировки эпидемиологов Госпродпотребслужбы в лабораторные центры Минздрава для проведения эпидрасследований;
  • руководителям ОГА и Министерству здравоохранения активизировать работу по увеличению количества койкомест с подведенным кислородом в больницах второй волны приема больных COVID-19;
  • Нацполиции ежедневно во время заседания комиссии предоставлять отчетность о проверках по соблюдению карантина;
  • Министерству цифровой трансформации ежедневно предоставлять информацию о количестве установок приложения "Дій вдома".

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