Кадровые изменения будут, и будут быстрыми, - Кучер

Кадровые изменения в области будут, и будут быстрыми.

Об этом сказал глава ХОГА Алексей Кучер, выступая на сессии облсовета сегодня, 5 декабря.

По его словам, первым делом в области будут назначены новые главы РГА, ими станут или профессионалы с опытом, или молодые люди с сильным потенциалом, они войдут в команду с помощью социального "зеленого" лифта.

«И когда мы принимаем человека в команду Он станет членом команды. Что касается аппарата ХОГА, то сейчас переходной период, и я благодарен всем сотрудникам, они действительно мне помогают, но изменения будут», - пообещал глава области.