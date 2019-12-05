Кадровые изменения будут, и будут быстрыми, - Кучер

05 декабря 2019 г. 11:54
Автор: Марина Николаева
4 просмотра

Кадровые изменения в области будут, и будут быстрыми.

Об этом сказал глава ХОГА Алексей Кучер, выступая на сессии облсовета сегодня, 5 декабря.

По его словам, первым делом в области будут назначены новые главы РГА, ими станут или профессионалы с опытом, или молодые люди с сильным потенциалом, они войдут в команду с помощью социального "зеленого" лифта.

«И когда мы принимаем человека в команду Он станет членом команды. Что касается аппарата ХОГА, то сейчас переходной период, и я благодарен всем сотрудникам, они действительно мне помогают, но изменения будут», - пообещал глава области.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.