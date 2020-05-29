Кадровый скандал в «Укроборонпроме»: на заводе имени Малышева проводят служебное расследование

29 мая решением генерального директора ГП «Завод им. В.А. Малышева» был освобожден от должности директор по безопасности предприятия Вадим Полях . Решение принято в связи с появившимися в сети Интернет фактами из его биографии, которая не была известна или обнаружена специальными проверками на момент назначения на должность. Данная информация появилась сегодня на официальном сайте завода.

Отметим, что уволенный директор по безопасности был назначен на должность в начале года после проведения кадрового отбора и специальной проверки, что осуществляется в том числе Службой безопасности Украины и с помощью полиграфического исследования. Интересно, что в ходе проверок информации компрометирующего характера о Поляхе не было обнаружено.

На предприятии создана комиссия по проведению служебного расследования подразделений, подчиненных бывшему директору по безопасности. Обнаружена информация в отношении экс-сотрудника будет передана в Службу безопасности Украины. Также руководство ГП «Завод имени В. А. Малышева» обратилось в Службу безопасности Украины с инициативой проверки деятельности бывшего директора по безопасности.