Кафе за счет бюджета. Харьковские чиновники планируют потратить больше 15 миллионов гривен на строительство развлекательного заведения

Ориентировочную стоимость реконструкции Харьковского зоопарка озвучил на селекторном совещании вице-премьер-министр Украины. Во время обсуждения проблемных вопросов в разных регионах страны он спросил вице-мэра Харькова Игоря Терехова о смете проекта, однако тот заверил, что сумма в данный момент часто меняется, поэтому озвучить конкретные цифры был не готов.

Геннадий Зубко - Игорь Терехов, вице-премьер-министр Украини и вице-мэр Харькова:

- Я не помню сейчас кошторисну сумму по зоопарку, потому что она динамичная и меняется. Сегодня ми говорим не о кошторисной вартості. - I приблизно кошторисну вартість не пам'ятаєте? - Я не пам'ятаю кошторисну вартість, потому что вартість міняється.... - Тоді я скажу. орієнтовна вартість усього проекту складає 1.4 мільярда гривень. Чи я помиляюсь? - Может быть.

Такая огромная цифра названная вице-премьером возмутила харьковских активистов и стала объектом активного обсуждения в социальных сетях. В Харьковском антикоррупционном центре подчеркивают, эта сумма даже выше стоимости строительства зоопарка по новейшим технологиям в Дубаи и подчеркивают – эти деньги можно было потратить на другие нужды города. Такие как здравоохранение, развитие инфраструктуры или модернизация тепловых сетей.

Владимир Рысенко, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

Каким образом определяется приоритетность выделения этих средств. Все-таки я считаю, что строительство зоопарка должно проводиться за счет свободных средств, которые остаются после всей необходимой инфраструктуры для жизни харьковчан. Ну простите, жить без тепла зимой при -20 невозможно, а без зооопарка все-таки можно.

Кроме того, говорят антикоррупционеры, согласно отчету про заключение договоров и проведение аукционов, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро», сказано, что только на реконструкцию зоны «Входная группа №1» «Харьковского зоопарка» чиновники планируют потратить около 50 миллионов гривен. В рамках проекта, планируется построить кафе на 200 посадочных мест для посетителей, говорят харьковские активисты и возмущаются – также за счет бюджета.

Игорь Черняк, юрист Харьковского антикоррупционного центра:

Под реконструкцию входной группы, на которую выделяется 50 миллионов, понимается также строительство кафе, магазина сувениров и так далее. При этом, допустим, строительство кафе обойдется городу в 15 миллионов гривен. То есть 15 миллионов гривен из городского бюджета, по сути, пойдут на строительство кафе на территории зоопарка, на котором опять же, скорее всего, будут зарабатывать какие-либо частные лица. Но они будут зарабатывать, а деньги будут идти из бюджета города на строительство.

Тем временем, в горсовете уверяют – кафе и магазины, построенные на территории Харьковского зоопарка, станут доходной частью бюджета. Вице-мэр Харькова Игорь Терехов подчеркивает – вход будет бесплатным, потратив внушительную сумму на строительство подобных заведений, планируют, что вскоре коммунальное предприятие будет получать существенную прибыль.

Игорь Терехов, 1-й вице-мэр Харькова:

Выделяются деньги из государственного бюджета на определенные зоны для строительства зоопарка и остальные средства выделяются за счет средств городского бюджета, поэтому то, что касается вопросов строительства, в том числе и кафе, это деньги харьковского городского бюджета. В последствии когда будет сдано в эксплуатацию это кафе - это кафе будет приносить прибыль комунальному предприятию "Харьковский зоопарк".

В свою очередь, в Харьковском антикоррупционном центре приводят статистику – в данный момент большинство харьковских КП приносят, наоборот, только убытки, и регулярно получают денежную помощь из городского бюджета. Более того, отмечают антикоррупционеры, в течение первого квартала нынешнего года убыточным оказалось даже коммунальное предприятие «Центральный парк имени Горького», на территории которого также находится множество ресторанов и магазинов.