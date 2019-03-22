Как достичь мира и безопасности в Украине

22 марта 2019 г. 17:39
Автор: Алина Тюхай
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Первоочередные шаги для достижения мира презентовала народный депутат Украины Юлия Тимошенко. По мнению политика, переговорный процесс в Минске не оправдал себя, нужно переходить к более эффективным действиям.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины

Я можу вам сказати, в останні 2,5 роки переговори заведені в абсолютно глухий кут. І нам треба, по-перше, чесно це визнати. А по-друге, знайти той шлях, який може нас привести до миру.

Тимошенко убеждена, нужно требовать гарантий которые Украина получила еще двадцать пять лет назад в обмен на отказ от ядерного оружия.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины

Перший крок, який буде зроблено, - це Будапештський меморандум на стіл. Країни-гаранти на рівні президентів і прем’єр-міністрів – за стіл переговорів. І конкретні пояснення: або виконують міжнародне право, міжнародні гарантії, або тоді треба визнати, що міжнародного права не існує.

Кроме налаживания эффективного переговорного процесса, приоритетными задачами, по мнению Юлии Тимошенко, является создание сильной армии и участие в системе коллективной безопасности мира.

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Как достичь мира и безопасности в Украине - 22.03.2019

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