Как в Индустриальном районе электромонтер спас целый микрорайон

Электромонтер компании Облэнерго Сергей Сазонов, в тот день как раз находился на смене. Был выходной, и работы было немного.

Но тут пришел вызов, что в подстанцию по адресу: Библика, 19 пытается залезть посторонний. Сергей с напарником сразу же выехали на место.

Сергей Сазонов, электромонтер АК "Харьковоблэнерго"



Заехали в подстанцию, увидели, что посторонняя личность начала выходить с подстанции, а я начал следить за ним. После того, как я начал следить, я увидел, что он скрылся в сторону улицы Мира. Тут я заметил, что он зашел в жилой дом по улице Мира 30.

Сергей вызвал группу быстрого реагирования, которая задержала вора и передала его в руки сотрудников Индустриального отделения полиции.

Сергей Мелешев, начальник Индустриального отделения полиции



В ході оперативно-розшукових заходів був встановлений громадянин 27 років, мешканець міста Харкова, який був затриманий за крадіжки елементів електропостачання. На обличчі та тілі затриманого залишилися опіки, які свідчать про те, що він і раніше скоював аналогічні злочини



Электромонтер Сергей Сазонов, который преследовал нарушителя, считает, что все еще хорошо закончилось.

Ведь подобные действия могут привести к очень неприятным последствиям не только для вора, но и для жителей микрорайона.

Сергей Сазонов, электромонтер АК "Харьковоблэнерго"



Это может повлечь за собой ну очень серьезные последствия, ведь из-за одной маленькой ошибки может остаться без света весь микрорайон на пару часов. Из-за одной малейшей ошибки.



В отношении вора открыто криминальное производство по статье 185, частью 2, которая предполагает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.