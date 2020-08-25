Как в Украине будут работать школы с 1 сентября: Минздрав обновил противоэпидемические правила

Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

«Пообщавшись с международными экспертами, с педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемические меры», - отметил он.

В частности, по его словам, учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

В то же время, как отметил Степанов, в школах, расположенных в «оранжевых» зонах эпидемической опасности, педагогам будет рекомендовано использовать защитные щитки, а в «желтых» и «зеленых» зонах - просто придерживаться социальной дистанции.

«Допуск учителей на работу может быть только после проведения соответствующей термометрии», - подчеркнул глава Минздрава.

В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен уходить на самоизоляцию, добавил Степанов.

Кроме того, по его словам, антисептики должны быть установлены только на входах в школы, а ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Степанов добавил, что все эти правила и рекомендации планируют сегодня обнародовать также на сайте Минздрава и в ближайшее время разослать учебным заведениям.

Напомним, с 1 августа в Украине начали работать новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы были разделены на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Согласно решению Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 20 августа, на сегодняшний день в Украине - 14 «красных» зон, 75 - «оранжевых» и 106 - «желтых».

По состоянию на утро 25 августа в Украине зарегистрировано 108 тысяч 415 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тысячи 318 летальных, 52 тысячи 870 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1658 новых случаев.