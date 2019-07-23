Как выбрать хороший ящик для инструментов®

Каждый мужчина, за редким исключением, имеет у себя дома столярные и слесарные инструменты. Некоторые выделяют под мастерскую специальное помещение, другие хранят их в кладовке. Главное – содержать свой инструментарий в порядке, чтобы в любой момент можно было найти отвертку, пассатижи или ключ. Идеальное место для хранения – ящики для инструментов. Тогда все самое необходимое для ремонта всегда будет под рукой. Кроме того, такой ящик удобно брать с собой, если приходится выполнять работу вне дома.

На рынке есть масса предложений подобного товара, но не все изделия отличаются качеством и долговечностью. Некоторые экземпляры выходят из строя в самом начале эксплуатации. Чтобы купить качественный ящик для инструментов лучше обратиться в интернет-магазин Инструмент-Опт, который работает только с известными брендами и проверенными поставщиками. Выбрать подходящую модель можно в каталоге сайта, задав необходимые параметры поиска. Каждое изделие сопровождается фото, ценой, описанием основных характеристик.

Какие есть виды ящиков для инструментов?

Разновидностей существует немало. Каждый вариант имеет свои особенности и предназначен для конкретного вида работ. Есть модели дешевле, которые больше подойдут для домашних мастеров, есть подороже, с ними работают профессионалы в специализированных ремонтных мастерских. В основном ящики для инструментов делят на две разновидности:

пластиковые;

металлические.

Каждый вариант привлекателен по-своему, отличаясь ценой, конструкцией и предназначением.

Пластиковые ящики для инструментов

Ящики для инструмента для домашнего использования производят из высокопрочной пластмассы. Они имеют надежные алюминиевые застежки, прочную и удобную ручку для переноски. Внутри есть по несколько секций для хранения инструментов, а также практичные органайзеры для более мелких элементов (винтов, шурупов, гаек).

Для профессионалов подойдут прочные ящики больших габаритов, предназначенные для хранения и транспортировки ручного и электроинструмента. Такие модели снабжают дополнительным съемным органайзером для мелких элементов, внутри они имеют съемные перегородки. Защелки выполняют из алюминия, внутренние петли – из стали. Конструкция отличается мобильностью и надежностью.

Металлические ящики для инструментов

Ящики для инструментов из металла в разы прочней и надежней изделий из пластика. Такое хранилище прослужит верой и правдой долгие годы. Изготавливают их из прочной листовой стали. Внутри имеются удобные секции для инструментов и мелкие отделения для расходных материалов. Модели небольших габаритов предназначены для домашних мастеров, более объемные модульные конструкции больше подходят для профессионалов.