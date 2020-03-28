Какие водонагреватели считаются качественными®

Систематические отключения и регулярные перебои с централизованной подачей горячей воды приводят к тому, что в Украине, число желающих купить водонагреватели растет с каждым днём, Харьков в этом вопросе не исключение. Ассортимент водонагревателей представленных на украинском рынке огромен, разнообразен и способен удовлетворить запросы самого требовательного покупателя.

Какие бывают водонагреватели

Классифицируются водонагреватели в зависимости от источника потребления энергии и подразделяются на:

Газовые.

Электрические: накопительные и проточные.

Комбинированные.

Косвенного нагрева.

Газовые котлы, в силу повышенной опасности и высокой стоимости топлива стали использовать реже.

Электрические накопительные водонагреватели - бойлеры, пользуются высоким спросом. Они просты в эксплуатации, безопасны и тихо работают.

Комбинированные водонагреватели способны функционировать на нескольких видах топлива. Такой вид водонагревателя распространен в частном секторе.

Бойлер косвенного нагрева можно подключить к отопительным котлам, солнечным коллекторам, тепловому насосу. Таким образом вода нагревается от того теплоносителя, который обеспечивает отопление. Это выгодно финансово.



Бойлеры

В Харькове популярны бойлеры, такие водонагреватели просты в установке и экономичны. Температура воды сохраняется на протяжении длительного времени и ее хватает для принятия душа или ванны. Быстро нагревают воду бойлеры «мокрого» типа, минус этих бойлеров - недолговечность. Из-за прямого контакта с водой на нагревательных элементах образуется накипь, этого возможно избежать установкой дополнительных фильтров.

Дольше прослужит бойлер с сухим теном. Нагревательный элемент не контактирует с водой, повышается коэффициент полезного действия, способствуя экономному расходу электричества на протяжении всего срока эксплуатации. Чем долговечнее бойлер, тем ощутимее экономия.

Энергоэффективность - показатель качества водонагревателя

За счет внедрения инновационных технологий и решений производители достигают лучшей энергоэффективности водонагревателей. Подтверждение тому опция ЕСО, позволяющая запоминать индивидуальные привычки пользователя и производить нагрев воды заданной температуры к определенному времени. В остальное время температура воды поддерживается на уровне 45 градусов, благодаря чему дополнительно экономится электроэнергия.



Монтаж водонагревателя

Необходимо помнить, что даже самый качественный водонагреватель требует правильной установки. Наличие навыков для монтажа водонагревателей крайне необходимы, поэтому если нет опыта установки, нет нужного набора инструментов и материалов, то лучше довериться профессионалам. Многие интернет-магазины при покупке оборудования предоставляют услугу по монтажу, с дальнейшим гарантийным сервисным обслуживанием.

Качественных водонагревателей в Харькове много. Выбрать среди такого обилия непросто. Важны не только технические характеристики, но и производитель. Поэтому за помощью в выборе лучше обращаться к профильным консультантам специализированных интернет-магазинов, которые помогут учесть индивидуальные запросы каждого.