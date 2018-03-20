«Камера, мотор, снято!» В Харькове снимают кино по реальным событиям

С самого утра площадь Свободы от улицы Тринклера до проспeкта Независимости перекрыта. На месте дежурят сотрудники патрульной полиции. Через ограждение пропускают только общественный транспорт. Аналогичная ситуация и на Харьковской Набережной - здесь перекрыт отрезок автодороги до переулка Слесарного. Инспекторы вежливо просят водителей не нервничать и объехать соседней дорогой.

Анастасия

Я не знаю, почему перекрытий дорога. Конечно же, это некомфортно

Очень неудобно, очень... Хотя бы знаки там «объезд» заранее поставили. Ну, в объезд вокруг сейчас по Московскому, если там не закрыто.

Впрочем, отчитываются в управлении патрульной полиции, перекрытие дорожного движения произошло согласно распоряжения мэрии.

Карина Курбанова, начальник сектора пресс-службы УПП г. Харькова

Є відповідний наказ харківської міської ради для того, щоб перекрити ці ділянки. Площа Свободи буде перекрита з п'ятої години 20 березня до шостої години 21го березня. Набережна - сьогодні до 16ої години буде заборонений рух. Проте, як говориться у наказі, рух дозволений громадському транспорту.

Речь идет об основанном на реальных событиях политическом триллере «Гарет Джонс» режиссера Аґнешки Голланда. Это совместный проект поляков, британцев и украинцев. По сценарию известный репортер, разыскивая большую историю, несмотря на смертельную опасность, едет в Советский союз. Там он знакомится с журналисткой Адой Брукс, которая и открывает ему глаза на «советскую утопию». На протяжении фильма персонаж Джеймса Нортона - главную роль будет играть именно этот талантливый британский актер, наблюдает Голодомор, террор сталинского режима, жесткую цензуру, заговоры, репрессии и другие преступления тогдашней власти. Скрываясь от спецслужб, шаг за шагом он собирает правдивую информацию.

Фургончики съемочной группы, большое количество техники, камеры на рельсах и люди в одежде советских времен сразу же привлекли внимание граждан.

Александр Гусаренко, студент

Нам стало интересно, что здесь происходит... Оказывается то, что в Харькове сейчас снимают фильм. Это очень хорошо, потому что я хочу, чтоб в Харькове продвигалась киноиндустрия.

Максим Суханюк

Снимают тут фильм и, судя по всему, военный. Не знаю, может, про советский союз, но что-то, видимо, интересное. Зашел, ну там перекрыто, пришлось идти этой дорогой и вот мы видим тут машины явно не нашего года, куча народу, камеры и подошли, вот интересно. На улице отрицательная температура и снег идет, а они не в самой теплой одежде.

Дать какие-либо комментарии, ни актеры, ни режиссеры фильма не смогли. Как сообщили прессе администраторы площадки, по причине соответствующих условий конфиденциальности, подписанных с зарубежными партнерами. Снять все необходимые эпизоды планируют до 22 марта. По окончанию съемок в Украине работу над фильмом международная съемочная группа продолжит в Польше и Шотландии.