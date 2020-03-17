Карантин в Украине: как в Харькове изменятся маршруты наземного пассажирского транспорта

В связи с карантином из-за коронавируса в Украине в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19» в Харькове с 18 марта по 3 апреля вводятся изменения в работе городского наземного электрического транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Так, без изменения будут курсировать троллейбусы №1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 25, 27, 31, 34, 35, 40, 45, 47. Прекратят работу маршруты №7, 17, 20, 36, 42.

Изменятся маршруты таких троллейбусов:

№2 (часть): пр. Победы - пр. Людвига Свободы - ул. Ахсарова - пр. Науки - пр. Независимости - пл. Свободы;

(часть): пр. Жуковского - ул. Академика Проскуры - Белгородское шоссе - ул. Сумская - пл. Конституции;

№24: 602 м/р - пр. Юбилейный - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - пл. Защитников Украины - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная);

№46: м/р «Горизонт» - бул. Грицевца - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - Конный рынок - ул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – пл. Павловская - ул. Университетская - пл. Конституции (в обратном направлении - через пер. Плетневский - ул. Кооперативная).

Без изменений будут курсировать трамваи №1, 3, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 26, 27. Прекратят курсировать трамваи № 16 и 16А.

Изменит маршрут трамвай №5. Он будет курсировать следующим образом: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - Конный рынок - пл. Защитников Украины - пр. Московский - пл. Конституции - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал.

Согласно приказу Департамента инфраструктуры, городской наземный пассажирский транспорт будет заканчивать работу в 22:00.

Кроме того, изменят маршруты автобусы. Со списком изменений можно ознакомиться здесь.