Карантин в Украине: тюрьмы и СИЗО не будут запрещать свидания с заключенными

12 марта 2020 г. 12:55
Источник: Левый берег
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Тюрьмы и Следственные изоляторы не намерены запрещать гражданам, а также адвокатам свидания с заключенными из-за карантина, объявленного в Украине. Об этом сообщила пресс-служба государственной уголовно-исполнительной службы агентству "Украинские новости". 

"Как такого запрета не будет. По закону мы не можем запретить посещения и свидания", - отметил сотрудник ведомства. По данным пресс-службы, профильный закон не предусматривает подобных ограничений из-за коронавируса.

Напомним, с 12 марта до 3 апреля в Украине ввели карантин в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Ограничительные меры, которые рекомендует правительство, включают в себя закрытие учебных заведений; запрет массовых собраний более 200 человек (касается спортивных мероприятий, которые могут проходить без зрителей, а также культурных мероприятий); закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что введение карантина в учебных заведениях и запрет на массовые мероприятия связано с желанием не допустить "параболического роста" заражений.

В Украине пока что выявили только одного больного с коронавирусной инфекцией. 

 

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