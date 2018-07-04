Катали малышей на "Приусах" и разрешали поговорить по рации. Харьковские патрульные устроили детский праздник ко Дню полиции

Покататься на полицейском Приусе, увидеть работу кинологов со служебными собаками и примерять амуницию спецназовцев. На праздновании, которое устроили ко Дню полиции харьковские патрульные, дети выстраиваются в очередь, чтобы почувствовать себя настоящими копами.

На какой свет нужно дорогу переходить, знаешь? – Да. – а можешь это сказать, что дорогу нужно переходить на зеленый свет? – На зеленый свет. Нужно переходить дорогу на зеленый свет.



Локации с четверолапыми стражами правопорядка и машинами копов пользуются самой большой популярностью. Некоторые ребята говорят - уже решили, что тоже станут правоохранителями.

Илья, 6 лет:

Я хочу ловить преступников. - А как ты думаешь, это очень тяжело? Будешь долго учиться? - Ну да, надо бегать-бегать за ним!

Илья, 11 лет:



Мне очень нравятся в этой работе люди, которые работают с собаками, кинологи. Мне очень нравится, что у них собаки очень добрые, они вроде добрые, но при этом спасают детей, людей, например.

Подобные мероприятия позволяют детям узнать больше о работе полиции, отмечают копы, а также повышать уровень доверия к правоохранителям.

Марина Кульбачная, ст. лейтенант УПП г. Харкова:

Такі свята, вони по-перше навчають людей бути ближчими до поліції, бо ми не тільки затримуємо порушників, ми ще й навчаємо як стати законослухняним громадянином. Це може стати, скажемо так, ланкою між громадьскістю і поліцією, таке неформальне спілкування саме у форматі свята.

Программа праздника Дня полиции была не только развлекательной - с покзаательными вытсуплениями и воздушными шариками, но и полезная для мальчиков и девочек - на площади Свободы правоохранители обсутроили специальные зоны, где детям рассказывали о правилах дорожного движения.