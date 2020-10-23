Катастрофа АН-26 под Чугуевом: начальника ХНУВС им.Кожедуба отстранили от выполнения обязанностей

Генерал-майор Александр Туринский отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Об этом сообщил глава ХОГА Алексей Кучер.

По его информации, Туринского отстранили от работы приказом Министра обороны Украины до окончательного официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы самолета АН-26Ш под Чугуевом.⠀

«Убежден, что виновные в этой трагедии должны быть названы и наказаны украинским судом. Так не должно быть, чтобы виновные в гибели наших курсантов и офицеров избежали ответственности и справедливого наказания за свои поступки или бездействие», - написал Кучер на своих страницах в соцсетях.

Напомним, 25 сентября 2020 года под Харьковом. Не долетев до аэродрома в Чугуеве, упал военный самолёт Ан-26Ш. на борту которого были 27 человек. Вследствие авиакатастрофы погибли 26 человек и выжил только 1 – 20-летний курсант.