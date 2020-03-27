Катастрофа может наступить в течение одного-двух дней. В Харьковской областной службе крови не хватает доноров

Инженер Александр Барышников пришел сдать кровь в Харьковскую областную службу крови, увидев в соцсетях призыв о помощи.

Из-за коронавируса люди избегают общественных мест: доноры опасаются идти в медучреждения, к тому же ощутимые проблемы с транспортом, доехать из пригорода невозможно.

Александр уверен, что здесь не заразится, поэтому приехал самостоятельно, как только смог

АЛЕКСАНДР БАРЫШНИКОВ, донор

Там написано, що вже запасів немає, тим паче в мене 4 минус, а це дуже рідка, тому треба частіше здавати. - Ви прийшли сьогодні :-Здати !

Стерильность, начиная от входа в помещение, измерение температуры, маски, бахилы и снитайзер размещены на всех этажах учреждения. На стенах есть информация, как уберечься от коронавируса, и что делать, когда почувствовали первые симптомы болезни.

В центре говорят, до эпидемии к ним приходили от 150 до 250 доноров ежедневно, а сейчас бывают дни, когда нет и ста человек, утверждает главный врач областной службы крови.

Пока ситуация управляемая, резерв есть, но остановка даже на сутки может привести к коллапсу.

ВАДИМ ЯВОРСКИЙ, главный врач обл. службы крови

Проблема может возникнуть в любую минуту, в любой день, если мы один-два дня не будем заготавливать кровь, то катастрофа может наступить в течение 1-2 дней, мы такие, как скорая помощь, мы ритмичны, мы никогда не останавливаемся, потому что потребление идет круглосуточно во все лечебные учреждения

Анастасия Гринева занимается паллиативной помощью, в том числе онкологическим больными. Ее подопечные систематически нуждаются в препаратах крови, поэтому она и ее сотрудники пришли поддержать коллег и всех, кому без крови не обойтись

АНАСТАСИЯ ГРИНЕВА, руководитель проекта «Без боли», врач-онколог

Это и острые хирургические патологии, и ДТП никуда не делись, и плановая хирургия, поэтому – да! Мы вынуждены, нет, мы не вынуждены, это - культура донорства, это не обязанность, а то, что должен делать любой сознательный гражданин!

Руководство Харьковской областной службы крови подготовили письма и отправили их в Министерство здравоохранения, в СНБО, в областную администрацию, в профильные управления, где указали, что им нужна помощь с транспортом и людьми.

А также все сотрудники подчеркивают: Харьковская служба обеспечена всем необходимым, чтобы принимать доноров в условиях эпидемии коронавируса.