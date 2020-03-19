Кернес во время сессии обманул депутатов горсовета, – предприниматели "Барабашово"

Городской голова Геннадий Кернес вводит в заблуждение харьковчан по санитарного состояния торгового центра «Барабашово»: об этом говорят предприниматели крупнейшего рынка города. Громкое заявление мэр сделал накануне на сессии городского совета.

Геннадий Кернес, городской голова Харькова:

На такому ринку, де достатньо багато кітайців, в'єтнаміців, італійців, і контрабанда, і все... Нема туалета, нема води.

Однако представители торгового центра «Барабашово» настаивают - это неправда. Ведь во время инспекции комиссией городского совета, инспекторы проверили санитарное состояние туалетов и наличие там воды. И тогда никаких нареканий не было, говорят предприниматели.

Сергей Зайцев, пресс-секретарь ТЦ "Барабашово":

Відімкнення окремих площадок торговельного центру від водопостачання централізованного - це діло рук чиновників і комунальних підприємств. Натомість адміністрація ТЦ самотужки із підприємцями відновила альтернативне водопостачання. Підприємці проводять паралелі між відімкненням води в 2014-му році в будівлі ОДА, коли там планувалися підпали. Так само на сьогодні у складній епідемічній ситуації є відімкнення ТЦ "Барабашово".

По словам предпринимателей, по факту отключения коммунальщиками площадок на рынке от централизованного водоснабжения, полицией внесены данные в Единый реестр досудебных расследований.