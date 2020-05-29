Когда "деньги пойдут за пациентом" - ожидание врачей от второго этапа медреформы

Ни одной больницы на Харьковщине не закроется. На государственном уровне приостановили второй этап медицинской реформы. Он предполагал, что изменения в система финансирования вслед за семейной медициной коснулись бы и больниц.

Город Изюм - районный центр Харьковской области. В здешней центральной городской больнице обслуживают не только местных, но и жителей соседних районов - Боровского и Барвенковского. А еще Изюм граничит с Донецкой областью. Поэтому с началом войны на Востоке страны пациентов увеличилось не только за счет переселенцев.

ВЛАДИМИР МАЦОКИН, заместитель Харьковского городского головы:

Наша лікарня - це лікарня притрасова з одного боку і вклад, скажімо, в 2014 році був досить помітний, тому що ми приймали напряму поранених і надавали суттєву допомогу. І держава це і пам'ятала, і цінила.

А уже через три года в больнице, впервые со времени её строительства, начали капитальный ремонт. Впоследствии взялись и за обновление оборудования. За последние годы на эти цели потратили примерно семьдесят пять миллионов гривен. Это деньги из государственного, областного, местного бюджетов, государственного фонда реконструкции и развития, а также средства инвесторов и международных организаций.

ВЛАДИМИР МАЦОКИН, заместитель Харьковского городского головы:

В цих проектах, в кожному, який тут розгортався в медичному містечку, вклад місцевого бюджету не менше 10 відсотків. Ми працювали над питанням підвищення рівня обслуговування населення нашої громади. Тому це була основна задача.

Татьяна попала в больницу с переломом. Хотя и думает каждый день, как бы скорее домой, в адрес медицинских сестер и врачей - только слова благодарности.

ТАТЬЯНА САВЧЕНКО, пациентка:

Девочки внимательние, подходят спрашивают: "Як, шо?..." Так что я всем довольна.

А в новом отделении интенсивной терапии сейчас - пустые кровати. Такое случается не часто, говорит медицинская сестра Виктория. Даже в карантин люди не перестают болеть. В больнице женщина работает четыре года. Говорит, она становилась лучшей на глазах.

ВИКТОРИЯ САМОЙЛЕНКО, медсестра:

Умови стали краще, багато апаратів з'явилось нових, тобто набагато краще стало працювати. Зручніше стало.

В соседних кабинетах - оборудование не хуже, чем в областном центре. Например, этот цифровой рентгенаппарат.

ВАСИЛИЙ КРИКУН, заведующий рентгенологическим отделением:

Преимущество данного аппарата в том, что он имеет большую пропускную способность, меньше идет на подготовку данного пациента и меньше лучевая нагрузка.

Сейчас в больнице шесть отделений. Это терапевтическое, неврология, хирургия, а еще - травматология, педиатрия и офтальмология. Ежегодно здесь лечатся более восьми тысяч человек. На старте медицинской реформы больница стала опорной. Одна из сотен по всей стране, где вслед за семейной звеном медицины заработал бы принцип - "деньги следуют за пациентом". До этого здесь готовились и в то же время сумели обойтись без болезненных сокращений.

ВЛАДИМИР МАЦОКИН, заместитель Харьковского городского головы:

По-перше, ми підготувались до другого рівня, ми виконали умови держави. Ну це було обладання комп'ютерне придбано, це і підключення до відповідних інформаційних систем реєстрації там.

ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВ, гендиректор Изюмской центральной городской больницы:

На тепершній час в нашій лікарні жодного лікаря не було скорочено, була скорочена хозгрупа. Думаю, і надалі ми збережемо свій колектив.

Заработная плата врачей иногда меньше семи тысяч гривен - то, о чем сами медики предпочитают молчать. В больнице, где еще несколько лет назад чуть ли не круглосуточно спасали жизни первым раненым с фронта, не привыкли жаловаться.

ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВ, гендиректор Изюмской центральной городской больницы:

На ентузіазмі люди працюють, виконують свої обов'язки.І я думаю, надалі так же будуть працювати. Перше - медицина повинна надавати якісну послугу населенню, а зарплата, я вважаю, на другому рівні.

Именно на втором этапе медицинской реформы, который стартовал в апреле, должен был заработать механизм, позволяющий врачам в больницах зарабатывать больше. Потому что их зарплата зависела бы от количества медицинских услуг, которые может оказывать больница пациентам.

ДМИТРИЙ ЗИНОВЬЕВ, гендиректор Изюмской центральной городской больницы:

На теперешній час ми ще остаточно не відчули , як повинна працювати після реформи вторинна ланка. Поки що всі ці нововведення, ми їх тільки починаємо розуміти, як це все проходить.

Вместе с изюмскими врачами не почувствовали выгоды реформирования и остальные медучреждения. На государственном уровне заявили: ко второму этапу не готовы, медики боятся сокращений и закрытия больниц. Следовательно, надо временно вернуться к принципу финансирования, который не зависит от количества медицинских услуг в больнице. Уверяют, это лишь на время реорганизации.

МИХАИЛ ЧЕРНЯК, заместитель головы Харьковской облгосадминистрации:

І ми розуміючи ті ризики, про які зараз говоримо, що може бути недофінансування, що не всі лікарні можуть впоратись з тими показниками відповідності новим умовам, то ми заклали подушку, так ми її назвали, майже 500 млн грн, тобто ці гроші ми відібрали від бюджету розвитку фактично.

Сколько времени понадобится на рассеивание опасений и исправления ошибок пока неизвестно. Тем временем, харьковские чиновники утверждают - ни одной больницы в области не закроется.