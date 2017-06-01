Когда заменят изношенные трамваи и где в этом году будут ремонтировать трамвайные пути?

Плачевное состояние трамваев и троллейбусов, а также трамвайных путей в Харькове горожане обсуждают уже на протяжении нескольких лет. Ситуации, когда харьковские трамваи регулярно сходят с рельсов, в социальных сетях пользователи даже прозвали "трамвайный дрифт". В мэрии подтверждают, что проблема с городским электротранспортом - серьезная. И утверждают износ подвижного состава внушительный, но сроки когда смогут заменить его полностью даже не называют. Лишь уверяют - над решением этой ситуации работают.

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

Значительная часть городского электрического транспорта отработала свой амортизационный срок, по троллейбусам это 30 %, по трамваям около 95 требуют восстановления и технического ресурса. У нас ведутся работы по реконструкции с модернизацией 5 трамваев, один из которых готов и на єтот год предусмотрены деньги на капитальный ремонт 40 тединиц подвижного состава трамвае.

Один из новых трамваев, котоый собирали в Салтовском трамвайном депо, показали в конце апреля, на его модернизацию сообщили тогда в мэрии потратили около 9 миллионов гривен. Но выйдет он на линии не раньше чем через месяц, отмечают в горсовете, поскольку его тестирование продолжается. В мэрии также обещают заняться и трамвайных путей, именно состояние рельсов часто становится причиной так называемых "трамвайных дрифтов".

Евгений Водовозов, зам. мэра по вопросам инфраструктуры города:

В 2017 году запланированы объемы работ по реконструкции трамвайных путей и переездов, в частности по улице Клочковская, Большая Панасовская, Гольдберовская, Тракторостроителей, проспект Московский и другие. В настоящее время начаты работы по улице Клочковской, на перекрестке со спуском Клочковским и сегодня начинаются работы на перекрестке с проспектом Победы.

А вот на обновление подвижного состава троллейбусов в мэрии планируют привлечь дополнительно средства Европейского банка реконструкции и развития, переговоры говорят чиновники - на финальной стадии.

Игорь Терехов, 1-й зам. мэра:

Будет торжественно подписан договор предварительный о 10 миллионах евро под закупку подвижного состава горэлектротранспорта.

Под какой процент будет взят кредит в мэрии пока не уточняют. Подписание договора с Европейским банком реконструкции и развития запланирован на средину июня. В горсовете отмечают, что планируют закупить около 70 новых троллейбусов. В Департаменте инфраструктуры учточнянют - точное количество единиц подвижного состава станет известно после проведения соответствующего тендера.