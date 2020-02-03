Количество заболевших гриппом в Харькове и области неустанно растет

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Харьковской области выросла на 35,1% за последнюю неделю. Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, заболело 6469 человек, из них 4281 (66,2%) - это дети. 87,5% заболевших детей посещают учебные заведения. Из них 70% - школьники, 24,5% - воспитанники детских садов.

Показатель заболеваемости составляет 243,2 на 100 тыс. населения, что ниже показателя эпидемического порога на 42,4%. Эпидпорог превышен в Первомайском (на 26,8%), Валковском (на 5,9%), Змиевском (на 13,5%), Купянском (на 13,8%), Нововодолажском (на 19,9%), Красноградском (на 23,3%), Великобурлукском (на 80,0%), Коломакском (в 2,2 раза) районах. Самый высокий показатель - в Коломакском районе - 1101,32 на 100 тыс. населения, самый низкий - в Лозовой - 103,54 на 100 тыс. населения.

Госпитализирован 231 человек, из них 175 - дети (75,8%). С начала эпидемического сезона обследовано 1136 больных с подозрением на грипп и ОРВИ, положительные находки обнаружены у 440 человек (38,7%). У 82 человек (18,6%) выявлены вирусы гриппа, из них у 9 человек (10,9%) - вирус гриппа типа А (H3), у 25 (30,5%) - вирус гриппа типа А нетипичный, у 22 (26,9%) - вирус гриппа типа А (Н1) и у 26 (31,7%) - вирус гриппа типа В. У 42,5% больных выявлен вирус парагриппа, у 31,2% - РС-вирус и у 7,7% - аденовирус.

По состоянию на 3 февраля привито против гриппа 11 тыс. 575 человек, из них 4221 человек - из групп риска.