Деловая жизнь Харькова активна, невзирая на кризисы. Еженедельно проводится десятки семинаров, бизнес-форумов, тренингов и выставок. Городская инфраструктура рассчитана на обеспечение конференц-сервиса достойного уровня и организацию деловых встреч. Krysha.ua поинтересовалась, насколько сдача квартир посуточно в Харькове конкурирует с отельным бизнесом.

Точное количество отелей Харькова не знают даже профессионалы. По данным популярного портала Booking.com, есть около 310 вариантов размещения, из них только 11% могут претендовать на уровень от 4★. Частные апартаменты занимают 56,8%. Мониторинг сайтов недвижимости позволяет сделать вывод, что количество сдаваемых квартир посуточно в Харькове составляет не менее 950.

Командировка в Харькове – что выбрать: гостиницу или квартиру посуточно

Деловая жизнь Харькова активна, невзирая на кризисы. Еженедельно проводится десятки семинаров, бизнес-форумов, тренингов и выставок. Городская инфраструктура рассчитана на обеспечение конференц-сервиса достойного уровня и организацию деловых встреч. Krysha.ua поинтересовалась, насколько сдача квартир посуточно в Харькове конкурирует с отельным бизнесом.

Точное количество отелей Харькова не знают даже профессионалы. По данным популярного портала Booking.com, есть около 310 вариантов размещения, из них только 11% могут претендовать на уровень от 4★. Частные апартаменты занимают 56,8%. Мониторинг сайтов недвижимости позволяет сделать вывод, что количество сдаваемых квартир посуточно в Харькове составляет не менее 950.

Считаем звёзды

Существует стандартная международная классификация отелей по звёздам.

2★: отдельный номер с удобствами и телевизором площадью от 8 м².

3★: номер от 10м² с кондиционером, телефоном, сейфом, феном, постельным бельём и набором косметики. На территории есть салон красоты, спортзал, ресторан, бассейн, конференц-зал, паркинг.

4★: размещение в деловом или туристическом центре, номер от 13м², лифты и повышенный уровень комфорта.

5★: от 16м ² и качественный сервис.

Наши отели вольно переиначивают категориальность, но жёсткие рамки сайтов бронирования позволяют сделать общие выводы. В декабре 2017 года зафиксированы такие предложения в отелях Харькова за сутки (двухместный стандарт):

5★– от 1800 до 3100 грн.;

4★– от 690 до 1800 грн.;

3★– от 450 до 750 грн.

За эти деньги приезжий получает 98% гарантию заселения; номер с удобствами, круглосуточное обслуживание; службу безопасности от секьюрити с видеослежением; в 28% – завтрак. Бассейны и спортзалы есть только в 4% отелей. В 45% есть собственное или прилегающее кафе. Стирка, глажка, приготовление диетических блюд – за дополнительную плату и не всегда.

Гостим дома

Основное преимущества посуточной аренды квартир – домашние условия проживания. Качество ремонта и оборудования значительно повысилось на фоне жёсткой конкуренции. В 95% есть полная комплектация по стандартам 3-5 звёздочных гостиниц, плюс:

- близость от делового или туристического центра города, метро, остановок муниципального транспорта, супермаркетов, кафе и ресторанов;

- парковка, паркинг или стоянка около дома;

- площадь общая от 30 м², жилая не менее 14 м²; балкон;

- оборудованная кухня с холодильником, плитой, посудой;

- кондиционер, телевизор, стиральная машинка, сейф и утюг;

- вай-фай и иногда – ПК

- предоставление официальных подтверждающих документов.

Главный минус частного рынка аренды – отсутствие гарантий со стороны владельца по факту поселения и обеспечения безопасности гостей и их имущества.

Специалисты Krysha.ua подтверждают, что размещение объявлений об аренде объекта одновременно на нескольких профессиональных сайтах с большим количеством неотфотошопленных фотографий, указанием точного адреса и отзывами поселенцев, а также графиком занятости объекта увеличивает рейтинг надёжности арендодателя.

По данным Krysha.ua Харьков предлагает 3474 варианта сдачи жилой недвижимости на сутки, с учетом коэффициента на дубляж получаем 950 объектов:

Однокомнатные составляют 60% рынка:

75% заявок на сдачу - от 200-300 грн. на Салтовке, ЮЖД, Холодной горе;

24% - от 450 грн. центре и рядом с метро;

2% - от 1250 до 5000 грн. в новостроях вип-класса.

Двухкомнатные 31,2%, из них:

60% - от 350 до 500 грн.

36% - от 600 до 950 грн.

4% - от 1000 до 3500 грн.

Трёх- и многокомнатные 9%:

49% от 450 до 600 грн.

44% от 650 до 1000 грн.

7% от 1100 до 1600 грн.

Как видим, съём квартиры позволяет сэкономить средства на проживание, выбрать вариант в шаговой доступности от цели приезда и разместить большее количество гостей.