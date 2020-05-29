Кому из харьковчан отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Индустриального района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 20/8 (п. №4, спаренный стояк), ул. Мира, 10 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 29.05.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Героев Труда, 4-б (п. №1, стояк) до 20:00 29.05.20 г.

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 29.05.20 г.

Немышлянский район:

ул. Василия Мельникова (Межлаука), 5/2 (п. №1, стояк) до 17:00 29.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (стояк) до 20:00 29.05.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 174 (п. №1, стояк) до 20:00 29.05.20 г.

Слободской район:

ул. Зерновая, 53 (п. №1, стояк), въезд Тарасовский, 4 (п. №2, стояк) до 20:00 29.05.20 г.

Холодногорский район:

ул. Счастливая, 21 (п. №2, стояк) до 20:00 29.05.20 г.

Шевченковский район:

ул. Сумгаитская, 7 (п. №3, стояк), ул. Шекспира, 6 (п. №3, стояк), ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк), ул. Семена Кузнеца (Ревкомовская), 66 (п. №3, стояк) до 20:00 29.05.20 г.