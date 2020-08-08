Кому сегодня отключили воду: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26, 30 до 20:00 08.08.20 г., пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Березовская (ч/с) до 20:00 08.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 17:00 09.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (стояк) до 17:00 08.08.20 г.

Основянский район:

ул. Резервная (ч/с), Мерефянское шоссе, 6, 8, 10 до 20:00 08.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 78-б (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.20 г.

новительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Дмитриевская, 2, 4, 5, 6, 8, 11/28, 12, ул. Благовещенская (Карла Маркса), 26, 30 до 20:00 08.08.20 г., пер. Верховский, 5 (п. №4, стояк), пр. Славы, 7 (п. №4, стояк), ул. Золочевская, 28 (п. №3, стояк) до 20:00 08.08.20 г.

А также:

Киевский район:

ул. Березовская (ч/с) до 20:00 08.08.20 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 108 (п. №6, стояк) до 17:00 09.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Москалевская (Октябрьской Революции), 108 (стояк) до 17:00 08.08.20 г.

Основянский район:

ул. Резервная (ч/с), Мерефянское шоссе, 6, 8, 10 до 20:00 08.08.20 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 52 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 78-б (п. №2, стояк) до 20:00 08.08.20 г.