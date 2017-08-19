Конно-спортивный лагерь для казаков и казачек

Верховая езда, конные соревнования, интелектуальные и спортивне игры, путешествтия, выживание в природе. В Дергачевском районе открылся уникальный конно-спортивный лагерь «Герць» - за две недели дети здесь становятся настоящими казаками и казачками.

Под Харьковом открылся краевой конно-спортивный лагерь "Герць" – от украинской скаутской организации Пласт. Его специализация – верховая езда. Полсотни детей от 12 до 16 лет съехались сюда со всей Украины. Девочек в три раза больше чем мальчишек.

Михаил Ливицкий, комендант краевого конно-спортивного лагеря «Герць»:

Пласт на Слобожанщині він вже існує давно, а от такий активний розвиток пішов у зв’язку з подіями, які відбуваються в нашій державі, на хвилі піднесення патріотизму.

София рассказывает – сначала боялась лошадей, но друзья и инструкторы помогли этот страх побороть.

София Зубрицкая, 15 лет, г. Дрогобыч:

Спочатку в нас були інструктажі взагалі як підходити до коней, як поводитись з ними, чого боїться кінь, що можна робити, що не можна, потім вчилися доглядати за кіньми, їх розчісували, мили, вчились їх сідлати, вдівати всю цю збрую…

Шаг, рысь, галоп и самое сложное – езда без седла. Первое, что рассказывают воспитанникам – это техника безопасности.

Степан Бусов, 14 лет, г.Харьков:

Це ясно, що до крупу не підходити, тобто задньої частини коня, обходити треба спереду, під конем не можна лазити, під копита не можна ставити ноги і робоча сторона у коня це ліва.

Интеллектуальные игры, футбол, волейбол, национальная борьба «спас». Народные песни создают атмосферу времен казацкого рыцарства.

Михаил Ливицкий, комендант краевого конно-спортивного лагеря «Герць»:

Програма табору передбачає великий інтенсив і зміну занять від практичних до теоретичних. Йде зміна і завдяки цьому діти відпочивають. Для дурниць часу немає в них. Зайняття проходять теорія по конях, по догляду за кіньми, теренові ігри, співи, історія козацтва, історія коней у війську, стрільба з лука, катехизіс обов‘язково, як момент духовного виховання нації.

Андрей Орищенко, 16 лет, г. Киев:

Головна мета табору – це не тільки навчити нас їздити на конях, а й виховати в нас справжнього патріота, тобто українця, який буде готовий постояти за свою країну, та бути вірним їй і в будь-який момент прийти на поміч якщо вона того потребує. Ми шануємо національну символіку й кожного ранку піднімаємо прапор України.

В семь утра подъем, в 11 вечера – все по палаткам. Лагерь расположен прямо в лесу. Дети сами себе готовят и убирают. Программа воспитания самостоятельных и знающих казаков и казачек рассчитана на две недели.