Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки

За последние сутки в области лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Балаклейского, Боровского, Кегичевского и Харьковского районов. Кроме того, выздоровели 8 человек, а летальных случаев не зафиксировано. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

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Он отметил, что госпитализированы с COVID-19 239 человек (из них в реанимации 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 333 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 188 человек, 64 - на самоизоляции.

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За весь период регистрации в области зафиксировано 1616 случаев подозрения на коронавирус (+26 за сутки), из них: