Коронавирус на Харьковщине: статистика за последние сутки

27 мая 2020 г. 14:37
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За последние сутки в области лабораторно подтверждено 15 случаев заболевания COVID-19 у жителей Харькова, Балаклейского, Боровского, Кегичевского и Харьковского районов. Кроме того, выздоровели 8 человек, а летальных случаев не зафиксировано. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.
Он отметил, что госпитализированы с COVID-19 239 человек (из них в реанимации 1 человек подключен к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 333 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 188 человек, 64 - на самоизоляции.
За весь период регистрации в области зафиксировано 1616 случаев подозрения на коронавирус (+26 за сутки), из них:
  • 961 случай подтвержден;
  • 403 опровергнуто;
  • 348 людей выздоровели;
  • 41 человек умер.

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