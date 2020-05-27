Коронавирус в Украине: эпидемия идет на спад

27 мая 2020 г. 10:10
Источник: РБК-Украина
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На сегодняшний день заразились коронавирусом в стране 21905 человек, из них - 321 за последние сутки. Кроме того, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов, а 420 выздоровели. Количество выздоровевших почти на 100 случаев превысило заболевших за последние 24 часа.

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировано в Черновицкой, Львовской, и Ровенской областях. Ни одного нового инфицированного не выявлено в Николаевской, Сумской. Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

  • Винницкая обл. – 932 (500 выздоровели)
  • Волынская обл. – 814 (207 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. – 905 (212 выздоровели)
  • Донецкая обл. – 155 (74 выздоровели)
  • Житомирская обл. – 660 (340 выздоровели)
  • Закарпатская обл. – 1104 (352 выздоровели)
  • Запорожская обл. – 420 (231 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. – 1327 (711 выздоровели)
  • Киев – 2739 (442 выздоровели)
  • Киевская обл. – 1474 (322 выздоровели)
  • Кировоградская обл. – 489 (382 выздоровели)
  • Луганская обл. – 45 (36 выздоровели)
  • Львовская обл. – 1443 (322 выздоровели)
  • Николаевская обл. – 281 (136 выздоровели)
  • Одесская обл. – 853 (150 выздоровели)
  • Полтавская обл. – 267 (243 выздоровели)
  • Ровенская обл. – 1514 (701 выздоровел)
  • Сумская обл. – 166 (130 выздоровели)
  • Тернопольская обл. – 1126 (816 выздоровели)
  • Харьковская обл. – 959 (223 выздоровели)
  • Херсонская обл. – 177 (149 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. – 381 (130 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 393 (291 выздоровел)
  • Черновицкая обл. – 3144 (842 выздоровели)
  • Черниговская обл. -137 (53 выздоровели).

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