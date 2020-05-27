Коронавирус в Украине: эпидемия идет на спад

На сегодняшний день заразились коронавирусом в стране 21905 человек, из них - 321 за последние сутки. Кроме того, скончались от осложнений инфекции 14 пациентов, а 420 выздоровели. Количество выздоровевших почти на 100 случаев превысило заболевших за последние 24 часа.

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировано в Черновицкой, Львовской, и Ровенской областях. Ни одного нового инфицированного не выявлено в Николаевской, Сумской. Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам: