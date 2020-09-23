Коронавирус в Украине: за сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев заболевания

В Украине за прошлые сутки зафиксировано 3497 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 184 734-х. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Согласно этим данным, за сутки умерли 63 человека, с начала эпидемии - 3705. Выздоровели за сутки 1769 человек, в общем коронавирус преодолели 81670 украинцев.

Больше всего случаев заражения за прошлые сутки зарегистрировано в Киеве (307), Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях.

Отметим, по данным Worldometer, в мире зафиксировано 31777987 случаев COVID-19, в частности 975 471 - летальный, выздоровели 23394845 человек.