Кот, просидев два дня на дереве, начал покрываться льдом. Подробности спасения пушистого

Котик по имени Том, просидев два дня на дереве в мороз, замерз до такого состояния, что его хвост превратился в ледяную сосульку.

Страх перед ветеринарным врачом загнал рыжего кота на высоченный тополь.

Залезть - залез, а вот спуститься обратно перепуганное животное не смогло, рассказывает хозяйка питомца Светлана.

Светлана, владелица кота

Кот начал гулять, несли его в клинику, из рук выскочил, заскочил на тополь. Метров семи - десяти вот так вот. Этажа где-то третьего. Пытались его достать всеми силами, никак не получается. Пытались дозвониться всем службам - не получается.

Волонтерам из Службы спасения животных, которых вызвала Светлана, также не удавалось без специальной техники добраться до Тома. По словам Елены Донец, выше чем на уровень четырех метров, залезть на дерево человеку было невозможно. Ведь у тополя ветви тонкие и хрупкие, которые вдобавок еще покрылись льдом.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Вирішили викликати вишку для того щоби зняти котика. Піднялися, котик був у шоковому стані, він дуже міцно тримався за дерево. Друга доба далася взнаки тим, що він був у шоці просто і хвостик у нього примерз. Взагалі-то ситуація взимку патова, якщо котик сидить влітку то можливо він може посидіти там добу, дві, а інколи і три доби. А інколи вони після цього і злазять самі. Але якщо це зима і приморозки - то треба знімати.

Томаса передали хозяйке, которая отогрела и откормила любимца.

Обморожений у котика не обнаружили.