Кровавое ДТП на Сумской: суд снял арест с "Лексуса" Зайцевой

Со дня страшной аварии на Сумской, которая унесла жизни шестерых и столько же людей травмировала, прошло более двух лет. Резонансная авария, которая всколыхнула всю страну, произошла 18 октября.

Volkswagen Touareg столкнулся с автомобилем Lexus, который мчался на значительной скорости. От удара последний вылетел на тротуар, где стояли пешеходы.

За рулем Lexus была Елена Зайцева, которую ранее уже штрафовали за нарушение ПДД. А Volkswagen управлял бизнесмен Геннадий Дронов, на счету которого тоже есть авария.

В феврале этого года по решению Киевского райсуда оба водителя получили по 10 лет заключения. Дронов и Зайцева решили обжаловать приговор, однако в августе Харьковский апелляционный суд оставил приговоры без изменений.

По решению суда оба обязаны выплатить компенсации родным погибших и пострадавшим в общем размере около 8 миллионов гривен.

Впрочем, за два месяца, по словам адвоката Дмитрия Марцоня, ни один из пострадавших не получил ни копейки.

В случае, если Зайцева с Дроновым не возместят ущерб добровольно, на их имущество наложат арест, в случае если его нет - виновники аварии будут отрабатывать денежные компенсации в заключении.

В то же время отчим Зайцевой подал ходатайство в суд, чтобы с его Lexus сняли арест.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших

Особа, яка знала положення КПК, що зняття арешту дозволяється або на стадії досудового розслідування, або вже на стадії судового провадження по справі, не скористалася своїми правами, не звернулася з відповідною заявою до суду, а отже фактично або свідомо цього не робила для того, аби не привертати увагу до цього процесу, або просто байдуже відносилася до можливості реалізації своїх прав.

Кроме того, по словам адвоката Дмитрия Марцоня, из ходатайства не понятно, какие именно права отчима Зайцевой нарушаются, потому как машина побитая и ценности почти не имеет.

Также 16 сентября Государственным бюро расследований было открыто уголовное производство, которое касается досудебного расследования по этому делу. Поэтому может быть ситуация, говорит Марцонь, если машину вернут, это может привести к невозможности проведения дальнейших следственных действий.

Дмитрий Марцонь, представитель потерпевших

У нас правосуддя - це терези, з одного боку дійсно право власності з другого - є бажання людей встановити справедливість, які втратили своїх осіб. Але право власності ми з вами розуміємо, що це виключно отримати цей металобрухт і десь його викинути, або ж просто щоб він десь гнив в іншому місті. Тому з урахуванням всіх цих положень, прошу розглянути і відмовити у цьому клопотанні.

Прокуратура, в свою очередь, считает, что оснований для последующего ареста Lexus нет, поэтому не против удовлетворения ходатайства.

Валерий Бухан, прокурор по делу

Даний транспортний засіб не може бути використаний в даному кримінальному провадженні саме як речовий доказ. Крім того, судом при ухваленні вироку задоволенні цивільні позови потерпілих, однак зазначений транспортний засіб також не може бути використаний з метою відшкодування заподіяної шкоди потерпілим, оскільки не належить обвинуваченій Зайцевій.

Суд удовлетворил просьбу и снял арест с Лексуса отчима виновницы ДТП. Впрочем, повторный арест на автомобиль могут наложить следователи ГБР.

Что же касается Touareg Дронова, то сегодня суд отклонил ходатайство, исходя из того, что по приговору можно делать с автомобилем, который находится под арестом.

Взять комментарий у представителей Зайцевой и Дронова, которые, собственно, не явились на судебное заседание, не удалось, потому как последние сейчас находятся за рубежом.