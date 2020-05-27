Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Леся Сердюка, 38, 40, 48/2, ул. Астрономическая, 23 (п. №1), ул. Искусств (Краснознаменная), 7/9 (п. №7) до 20:00 27.05.20 г.

А также:

Московский район:

ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 27.05.20 г.

Новобаварский район:

ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 27.05.20 г., б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архангельская, 10 (п. №3, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 27.05.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 62-б,г, пр. Победы, 78-а (п. №3), ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №4, стояк) до 20:00 27.05.20 г.