Кто из харьковчан сегодня без воды: адреса

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:
ул. Леся Сердюка, 38, 40, 48/2, ул. Астрономическая, 23 (п. №1), ул. Искусств (Краснознаменная), 7/9 (п. №7) до 20:00 27.05.20 г.
А также:
Московский район:
ул. Академика Павлова (ч/с) до 20:00 27.05.20 г.
Новобаварский район:
ул. Конотопская (ч/с) до 20:00 27.05.20 г., б-р Профсоюзный, 9 (п. №1, спаренный стояк), ул. Архангельская, 10 (п. №3, стояк), ул. Маршала Конева, 9 (п. №2, стояк) до 20:00 27.05.20 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б,г, пр. Победы, 78-а (п. №3), ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-д (п. №4, стояк) до 20:00 27.05.20 г.