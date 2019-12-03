Кучер посетил "Турбоатом" и узнал о насущных проблемах

3 декабря председатель ХОГА Алексей Кучер посетил одно из крупнейших машиностроительных предприятий области. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Алексей Кучер ознакомился с работой «Турбоатома», пообщался с сотрудниками и руководством завода, а также провел совещание, на которое пригласили представителей промышленности, образования и Фонда госимущества.

Ключевые вопросы, которые председатель ХОГА адресовал всем участникам мероприятия: какие проблемы есть в отрасли и что необходимо для их решения.

Среди острых вопросов генеральный директор АО «Турбоатом» Виктор Субботин обозначил развитие кадрового потенциала.

На предприятии уже действует ряд совместных с вузами Харьковской области программ. Подписаны договоры о дуальном образовании и прохождении производственной практики студентами.

Ректор НТУ «ХПИ» Евгений Сокол отметил, что для привлечения молодежи к техническому образованию вуз проводит кэмпы для старшеклассников.

Он обратился к Алексею Кучеру за поддержкой этого направления работы, а также поднял вопрос внесения изменений в законодательство касательно государственно-частного партнерства в образовании.

Алексей Кучер сообщил, что вопросы развития технического образования уже обсуждал с министром образования и науки Украины Анной Новосад.

Он также попросил Евгения Сокола подать предложения относительно необходимых изменений в законодательстве о государственно-частном партнерстве.