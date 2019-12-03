Кучера поразило увиденное на "Турбоатоме": губернатор провел рабочее совещание на предприятии

Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер сегодня ознакомился с работой одного из крупнейших машиностроительных заводов Харьковщины - "Турбоатома". Пообщался с сотрудниками предприятия и его руководством. Обсуждали условия работы и ее оплату.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Тобто, заробітна плата на сьогоднішній день, яка? Ну, якщо за минулий місяць ви отримали? - 12 тисяч. - І ким працюєте ви? - Старшим майстром

Несмотря на достаточно высокий уровень заработной платы, на заводе все равно сейчас не хватает фрезеровщиков, слесарей, механиков и сварщиков. Также как и молодых специалистов.

На данной момент у нас только 20 процентов людей, которые работают до 35-ти лет. А в этом году мы обучили, обустроили и трудоустроили 8 человек

Губернатор отметил, что собирается посетить все основные промышленные предприятия региона. Ведь сейчас Харьковщина занимает третье место в стране в сфере машиностроения, а было бы желательно выйти в лидеры, говорит Алексей Кучер. Начал именно с "Турбоатома", поскольку он сейчас на первом месте в сфере машиностроения региона.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Те, що я побачив, ну, я вражений. Я дійсно вражений. Я задав декілька питань. Є у нас турбіна "мільйонник" - ми її називаємо. Це серйозна конструкція і, на скільки я розумію, її виробляють лише 10 країн і трохи більше компаній

Кадры, научный потенциал и рынки сбыта - три составляющие, которые помогут вывести предприятие на новый уровень, и как следствие - производить вдвое больше продукции, говорит директор завода.

Виктор Субботин, гендиректор АО "Турбоатом"

Стран, которые способны изготовить турбину "миллионник" мы посчитали - меньше 10-ти, компаний - больше 10-ти. Украина входит в число этих стран. Сегодня очень остро стоит перспектива кадрового потенциала и здесь очень важно взаимодействие с нашими базовыми Харьковский ВУЗами

Чтобы увеличить ряды молодых специалистов, "Турбоатом" вместе с харьковскими ВУЗами подписал договоры о прохождении производственной практики студентов, в это же время пытаются привлечь к работе даже школьников.

Евгений Сокол, ректор НТУ "ХПИ"

Вже два роки ми проводимо так званий «стемпкемп», де наших дітей, старших класів, залучаємо до технічної освіти

Несмотря на то, что техническое направление годами не имело достаточного уровня запроса среди молодежи и необходимой поддержки, уже с 2020 года в Министерстве образования и науки планируют реализовать программу по развитию технического образования.