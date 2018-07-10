Купи ключ или домой не попадешь. Каким домофонам не рады

Вечереет, а Наталья терпеливо ждет тех, кто пустит ее в поъезд. За две недели это уже успело стать привычкой, жалуется женщина.

Наталья Лазарева, местная жительница

С 12-го числа я сижу на лавочке и жду, когда выйдет соседка или сосед или кто-то откроет дверь для того, чтобы меня впустить Дело в том, что 11-го нам меняли домофон - саму систему. Хотя система работала и заявлений на то, что она не работала, не было. Я пришла 12-го в «Харьковские домофонные сети» и попросила поменять ключ. Ключ мне не поменяли, сказали, что : «Это вообще мусор, погнутое, согнутое. Покупайте»

Наталья уверяет, что пользовалась старыми ключами более 5 лет и за это время они, конечно, успели износиться. Именно поэтому в бесплатной замене ей отказали, попросив 60 гривен за один магнит. Кроме того, оскорбляли и кричали, добавляет она. Женщине даже пришлось вызвать полицию. Именно эта фирма заменила домофоны и в вот этом доме. Здесь люди также возмущены отношением к себе. Говорят, систему заменили вообще без их ведома

Елена Литвиненко

Договор с ним не видел никто, ни у одного человека. Хотя они нам объясняли, это на диктофоне записано, что должно быть с каждой квартирой. Вот сколько соседей пришло, пока мы стояли, ни один не сказал «да у меня есть такой договор, вот мы с этой компанией заключали договор»

В горсовете говорят, что такой компании как «Харьковские домофонные системы» в перечне организаций, обслуживающих город вообще нет. И по их документам эти подъезды обслуживает фирма «КС Домофон».

Впрочем, в офисе «Харьковских домофонных систем» журналитов АТН уверили, что такой фирмы как «КС домофон» больше не существует.

Руководитель «Домофонных систем» от общения на камеру отказалась. Адвокат Олег Михайлов говорит, что если договор об установлении домофона не был заключен с каждым жителем подъезда - это вообще противоречит закону.

Олег Михайлов, адвокат

Если жильцы не согласны с тем, что новая компания обслуживала, тем более, что самостоятельно установила домофон – они могут обратиться в свою собственную управляющую компанию с заявлением «просим прибыть специалиста и демонтировать устройство, которое нас не устраивает». И здесь принцип большинства или меньшинства не важен, потому что если хотя бы один из жителей возражает против такой навязанной услуги, управляющая компания обязана демонтировать такое устройство, передать его собственнику

Также, добавил мужчина, это может быть не только нарушением конкуренции и прав потребителей, но и административным нарушением со стороны «Харьковских домофонных систем».

Согласно законодательству, никто не может запретить доступ в частное владение, кроме владельца