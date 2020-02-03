Льготникам выдали около 370 тысяч «E-ticket»

369 тыс. 764 льготных электронных билетов было выдано в Харькове по состоянию на 1 февраля. Как сообщается на сайте горсовета, около 245 тыс. персонифицированных льготных электронных билетов КП «Харьковпасс» выдало отдельным категориям граждан (пенсионерам, ветеранам, участникам войны и др.), 79 тыс. 836 из них - в январе, и эта работа продолжается.

Кроме того, 1,5 тыс. билетов выдали в январе работникам Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, осуществляющих функции охраны общественного порядка. Учащимся учреждений общего среднего образования (льгота предоставляется с 1 сентября по 30 июня) выдано 92 тыс. 859 билетов, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, - 1016 билетов, медицинским и социальным работникам - 1 тыс. 406 билетов.

Напомним, что система «Электронный билет» внедрена в городском наземном электротранспорте с декабря 2017 года. На 451-м подвижном составе установлен 451 бортовой компьютер и смонтировано 1 тыс. 419 валидаторов регистрации проездов. На остановках круглосуточно работают 170 терминалов «Е-ticket» для приобретения и пополнения билетов для проезда (разовые и электронные). Кроме того, в 50 вестибюлях 30 станций метрополитена подключено 233 валидатора, а также 107 терминалов самообслуживания для продажи и пополнения электронного билета.