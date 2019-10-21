"Лучший друг человека - сапер!" Как в Башкировке резервистов встречали

Более 150 теробороновцев под руководством опытных инструкторов на практике усовершенствовали свои знания и навыки по тактической, инженерной и огневой подготовке. Для всех присутствующих в начале собрания – объявление: сегодня стрелковый день. Отработка элементарных правил при уличном бое, а также стрельба по мишеням - такую ​​картину можно было увидеть на первой локации

Если какие-то вопросы, заклинило или где-то застряло, меня спроси, на месте стоишь, чуть-чуть опустил, на 45 градусов

Четыре рожка, у которых сорок патронов. Дается одна попытка пристреляться, другая - уже на зачет.

Николай Шрайнер не в первый раз на собрании резервистов, он служил на Донбассе, но возможность потренироваться в кругу собратьев и новичков не пропускает:

Николай Шрайнер, резервист

Я офицер резерва, контрактник, сегодня общестрелковый день, показываем результаты. -Довольны собой? - Да, конечно

На другом учебном месте - стрельба лежа по мишеням. Здесь все немножко проще, однако так же ответственно:

Вогонь - і стріляє.

Отдельный курс - мины, гранаты, противотанковые средства их использование и безопасность. Руководитель учебной площадки - энтузиаст-подрывник Геннадий Макаренко. С помощью нескольких проводов и батареи демонстрирует, как может сделать взрывоопасной обычную женскую сумочку:

Геннадий Макаренко, командир инженерно-саперного отделения теробороны

Вы подняли сумочку, женская сумка- -взрыв!!! Понятно, да, что происходит, это самые простые детские игрушки, которые может придумать лучший друг человека - сапер!

Валентина Елисеева на собрании впервые. Девушка из Купянска, по профессии она фельдшер, решила записаться в батальон теробороны и пройти обучение. Ведь в случае широкомасштабного вторжения возьмет оружие и пойдет защищать Украину.

Валентина Елисеева, резервист

Я люблю свою страну, я люблю свой край, всю нашу Харьковскую область, когда я выезжаю за пределы Харьковской области, меня сюда тянет, хочется защищать свою Родину, помогать людям

Инструкторы говорят, что на пятый год войны сюда уже никого не приглашают, люди сами все понимают и хотят быть в боевой готовности:

Геннадий Макаренко, командир

Щас приходят сюда люди мотивированные, нету 18-летних мальчиков, нету «аватаров», все - взрослые дядьки, мы понимаем, что мы последний рубеж обороны! Там, где армии нет, там будем мы!

Стрелковый день в Башкировке завершился, и почти 150 мужчин и женщин разъехались по домам. Следующий сбор - уже через месяц.