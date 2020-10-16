Маленькая харьковчанка Вика Кострубова нуждается в срочной операции

4-летняя Вика Кострубова нуждается в лечении и срочной операции.

В февралея 2019-го года маленькой Вике поставили диагноз - нейробластома брюшной полости с метастазами черепа и ребер. Вика прошла курс радиотерапии, химиотерапии и иммунотерапии, ей удалили опухоль. Семья надеялась, что болезнь отступила, поскольку врачи давали высокий процент на дальнейшую жизнь без рака. Но, случился рецидив.

Теперь малышка нуждается в срочном дорогостоящем лечении. Кроме того, нужна пересадка костного мозга. Необходимая сумма с учетом донора - 222 тысячи долларов США.

Реквизиты для помощи:

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Кострубов Дмитрий (папа)

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Кострубова Татьяна (мама)

Сбербанк

4276 3300 1694 0868

Алмосова Юлия (тётя)

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KOSTRUBOVA TЕTIANA (мама)

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