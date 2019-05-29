Маленький Рома нуждается в помощи

29 мая 2019 г. 18:01
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В феврале маленькому Роме Калашнику из Днепропетровской области врачи поставили страшный диагноз - гистиоцитоз. Тяжелое онкологическое заболевание привело к тому, что у малыша начали разрушаться кости черепа, также медики обнаружили повреждения позвоночника и ребра.

В испанской клинике SJD онкологи назвали Рому перспективным пациентом, говорят родители мальчика, поэтому готовы начать лечение.

Для прохождения полного курса лечения необходимо больше 155 тысяч евро. Большую часть семья уже собрала с помощью волонтеров в социальных сетях, остаток сбора - 30 245 евро.

Реквизиты для помощи:

Карта ПриватБанк ( гривна) 4731 2191 1606 6089 Калашник Яна (мама Романа)

Приватбанк (интернет карта, гривна) 5169 3600 0530 0318 Калашник Яна ( мама Романа)

Приват евро ( € ) 5168 7422 3246 4564 KALASHNIK JANA

Приват доллары ( $ ) 5168 7422 3246 9258 KALASHNIK JANA

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