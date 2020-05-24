Масочный режим не отменят с окончанием карантина - Минздрав

24 мая 2020 г. 19:44
Источник: Корреспондент.net
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Маски и социальная дистанция останутся в повседневной жизни украинцев и после завершения карантинных ограничений. Об этом заявил глава МОЗ Максим Степанов на брифинге в воскресенье, 24 мая.

Украина выбрала стратегию адаптивного карантина, то есть стратегию сдерживания эпидемии, добавил министр.

"У нас нет резкого снижения заболеваемости. Мы видим, что в течение месяца мы колеблемся в одних и тех же рамках - от 350 до 550 случаев ежедневно", - сказал Степанов.

Минздрав не может гарантировать исчезновения средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятия всех ограничений даже после пятого этапа смягчения карантина в Украине.

"Мы бы очень хотели, чтобы оно (число заболеваний - ред.) начало снижаться и чтобы были сняты все без исключения ограничения. Но жизнь такова, я думаю, что мы все равно будем длительное время пользоваться элементарными средствами индивидуальной защиты, социальной дистанцией", - резюмировал глава Минздрава.

Напомним, что в ВСУ произошла вспышка коронавируса. За день было зафиксировано 14 новых случаев COVID-19, большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона.

В Харьковской области по состоянию на утро 24 мая зафиксировано 910 заболевших коронавиусом – за сутки выявили 17 новых случаев заболевания.

 

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