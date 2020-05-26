Медиков инфекционки с COVID-19 уже 27. Почему нет дополнительных бригад и как решают проблемы чиновники?

Медиков, у которых подтвердился СOVID-19 в областной инфекционной больнице уже 27. Об этом сообщил глава области Алексей Кучер. Из них 18 продолжают лечение.

О критической ситуации с заражением персонала, отсутствием лекарств и нехваткой специалистов в медучреждении заговорили несколько дней назад. В областной администрации назначили проверку. Сейчас она завершена, сообщил губернатор, однако детали не разглашают из-за врачебной тайні. Кучер говорит, для него уже понятно - проблемы возникли и на уровне управления больницей, и на уровне Департамента здравоохранения.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Я впевнений 100-відсотково, що винуваті обидві сторони, обидві. Там є вже і особисті відносини, власне, цей відбувся вибух на грунті особистих відносин. Відсутність комунікації та інше. Площина мого впливу - це департамент, особи будуть притягнути до відповідальності, це як Іванніков, так і його заступник.

Медики вынуждены покупать лекарства за свой счет, впрочем, как и некоторые пациенты с тяжелым течением болезни. Ведь определенные препараты очень дорогие, но они необходимы для борьбы с вирусом. Кучер говорит - на счетах заведения есть полтора миллиона гривен, почему лекарства до сих пор не приобрели - вопрос к руководству учреждения. И от дирекции, отмечает Кучер, зависит, когда препараты появятся в больнице.

Почему не было необходимой коммуникации между учреждением и профильным Департаментом - выяснять подробно будет уже во время встречи с обеими сторонами. Сейчас - директор инфекционки и директор Департамента - на больничном.

Областные чиновники занимаются разгрузкой опорной больницы по борьбе с коронавирусом. Пациентов размещают в районных больницах, начинают подключать 17-ю и 13-ю больниці Харькова. С персоналом - беда. Пока, по словам Кучера, дополнительных бригад, чтобы помочь медикам, нет.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Бригади не хочуть в інфекційну, відмовляються лікарі. Хоча там немає, ми приберемо людей, що не хворі на ковід. залишиться 100-120 осбі. Підсилити колег-лікарів є необхідність і навантаження спаде, але лікарі відмовляються.

В ХОГА собираются отправлять письма в медучреждения области, чтобы найти дополнительных специалистов для работы с пациентами. А более, чем 200 работникам инфекционки выплатили обещанные надбавки к зарплате. За работу в условиях пандемии с инфицированными COVID-19.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

В п'ятницю, я вибачте, "мізки виніс" своїм підлеглим, щоб були виплачені заробітні плати. Ми зробили неможливе, ви знаєте як працюють банки. Ці надбавки були виплачені після 20 години.

Врач-анестезилог, Владимир Корсунов, который одним из первых рассказал о критической ситуации в больнице и проблемах его коллег, отмечает - деньги медики действительно получили.

На консультацию в учреждение приехала ведущий внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. В тяжелом состоянии - заведующая одного из отделений, которая находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Правда, в течение суток его состояние стабилизировали, говорит Корсунов.

Владимир Корсунов, врач-анестезилог:

Профессор Голубовская её сегодня осматривала, встречалась с коллективом, была долгая беседа. И пошла осматривать всех заболевших сотрудников. Медиков, которые находятся в настоящее время на лечении в областной инфекционной больнице. Все врачи, все медсестры, все младшие медицинские сестры, все кто работает с пациентам СOVID-19, все получили соответствующие выплаты. Насколько повлияло на настроение - точно его не ухудшило.

Загрузка больницы, хотя и несколько снизилась, но остается серьезной, отмечает Корсунов, около 80 процентов. В отделении интенсивной терапии - 9 пациентов. А персонала - критически не хватает, накануне заболел уже четвертый врач-анестезиолог из реанимации.

Владимир Корсунов, врач-анестезилог:

На сегодняшний день дефицит анестезиологов из расчета, что отделение должно работаь на 6 коек, а не на 9,10-12, составляет 50 процентов. Примерно такая же ситуация - 50 дефицита среднего и младшего персонала в целом по больнице.

Лечится в больнице и директор областной инфекционки, Павел Нартов. Он уверяет, решать вопрос с распределением больных, чтобы не допустить более серьезных проблем необходимо было ранее на уровне области, и об этом он неоднократно говорил главе Департамента здравоохранения ХОГА, однако положительной реакции не было. В телефонном разговоре Новостям АТН Нартов рассказал, что на медиков оказывали давление, а все обвинения, звучащие в его сторону сейчас со стороны областных чиновников, называет необоснованными.