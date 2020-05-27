Месть за телефон: харьковчанин хотел поджечь себя в ломбарде из-за неисправного телефона

События, которые накануне разворачивались днем ​​на Алексеевке не на шутку перепугали всех, кто оказался поблизости. Ольга работает парикмахером в салоне, который находится по соседству с ломбардом. Говорит, туда вчера с съехалось много полиции и МЧСников.

Ольга, парикмахер

Он что-то купил у них, это оказался не очень хороший товар и, в общем, такая была месть по моему. Ну, все. Там все было в “соляре”. Он облил все. Когда я увидела, что все облито все взрывоопасным веществом, естественно мне стало страшно, потому что у меня сидели клиенты, дети

Инцидент произошел на проспекте Людвига Свободы, 35. Прямо посреди дня в ломбард пришел мужчина, который начал угрожать его сотрудникам. Сорвиголова облил себя, кассовую зону, пол и мебель бензином.

Запах горючего в помещении ощутим и сегодня. Кассир, которому пришлось видеть все это - остался дома - приходит в себя, рассказывает его напарник Роман.

Роман, кассир в ломбарде

Какой-то неадекватный человек, так сказать “чудил” Вроде как, что-то здесь разлил. Судя по запаху - горючее. На моей памяти, это впервые. Общаться и максимально сглаживать ситуацию, клиенты в приоритете. Должны остаться довольны. А это уже за гранью…

К счастью, говорят в ломбарде, в учреждении сработала тревожная сигнализация. Поэтому почти сразу на место прибыл экипаж полиции охраны.

Игорь Богуненко, полицейский роты охраны УПО в Харьковской области

По прибуттю на вищевказану адресу нами було виявлено невідому особу, яка у своїй руці тримала запальничку і намагалася підпалити розлиту ним речовину схожу на бензин

Не раздумывая полицейский Денис Руденко вырвал из рук мужчины зажигалку и скрутил его. Затем мужчину вывели на улицу. Во время общения 56-летний мужчина объяснил, что хотел отомстить за неисправный телефон. Его он якобы купил несколько дней назад именно в этом ломбарде.

Денис Руденко, полицейский-водитель роты УПО в Харьковской области

Затриманий прийшов до відділення ломбарду для того, щоб повернути гроші. Як він стверджував - до цього він прийшов до цього відділення, придбав у них мобільний телефон, який виявився непрацюючим. Під час затримання чоловік поводив себе неадекватно, агресивно, у зв язку з чим до нього було застосовано заходи фізичного впливу і було затримано

Правоохранители выяснили, что три дня назад мужчина действительно приобрел в ломбарде мобильный телефон, а накануне он решил его вернуть. В ломбарде мужчине дали образец для написания заявления о возврате, но его это только вывело из себя. Поэтому через час он вернулся и угрожал поджечь себя. Сейчас мужчина задержан. Следователи Шевченковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 129. Это - “угроза убийства”.

Максимальное наказание, которое грозит мужчине - до 2 лет ограничения свободы.