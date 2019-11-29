«Металлические кровати и старая сантехника» Почему детская инфекционная больница встречает пациентов ужасными условиями?

Металлические кровати, старая сантехника и стоптанный пол. Часть детской областной инфекционной больницы больше напоминает фильм ужасов, чем место, где должна быть идеальная чистота. Чтобы разобраться в том, почему медицинское учреждение довели до такого состояния глава области решил лично. Ведь каждый год эта больница принимает около 10 тысяч детей со всей Харьковщины.

Алексей Кучер, глава Харьковской ОГА

Відвідую вашу лікарню по суті по одній причині. От зараз ми бачимо - тут відремонтовані стіни, разом з цим до мене надходить безліч скарг. Дуже добре, що ми тут знаходимось зараз у відремонтованих стінах, але я все ж таки хотів би побачити той жах, який задокументований

Руководство больницы признает - неотремонтированный корпус - действительно их «больное место». В тот момент, когда другие отделения, кое-как удавалось довести до приличного вида за счет, в том числе собственных средств, его - то из-за отмены тендеров на ремонт, то из-за нехватки средств - отремонтировать не удавалось. О необходимом капитальном ремонте, уверяют, неоднократно просили чиновников.

Дмитрий Кухар, директор Областной детской инфекционной больницы

Воно гірше ще трошки, того що ми його дійсно оставили на капітальний ремонт, який планується зробити за гроші кредитного потоку ЄБРР. Якщо сказати, то тут вже не на десятки тисяч і навіть не сотні … Тут щоб все зробити потрібні великі кошти

Несмотря на то, что вопрос выделения средств на ремонт больничных учреждений неоднократно обсуждался на сессии, по словам заместителя директора Департамента здравоохранения, в этой ситуации действительно имело место недофинансирование из-за нехватки средств.

Геннадий Бондарчук, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

То, что выделялось, было - мало, к сожалению. Невозможно было охватить все лечебные учреждения, которые требовали проведения ремонта

Между тем губернатор попросил главного врача медицинского учреждения предоставить все необходимые документы, которые он, уверяет, предоставлял в обладминистрацию относительно потребности в ремонте помещений.

Алексей Кучер, председатель Харьковской ОГА

Пробачте, но це ж виникло не вчора, не рік тому, не два... Ви бачили, що там відбувається в тому корпусі, що не відремонтований. Тому, власне, я вважаю, що я вимушений реагувати. Я вже повідомив, що за кожною такою проблемою стоїть конкретна особа, яка повинна нести відповідальність і у відповідності до закону - ми відреагуємо на те, що відбувалося. Чи це керівник Департаменту охорони здоров’я чи головний лікар...

Все необходимые документы, глава области планирует получить уже в понедельник. После чего в областной государственной администрации проведут отдельное совещание, чтобы поставить в этом вопросе точку.