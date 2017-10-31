Миллиард с лишним: долги двух крупных харьковских КП за электроэнергию продолжают расти

Долги двух коммунальных предприятий «Харьковводоканала» и «Харьковских тепловых сетей» не уменьшаются, а наоборот – продолжают постепенно расти, рассказывают харьковские энергетики. 1 миллиард 182 миллиона гривен – в данный момент это общая сумма задолженности двух КП за потребленную электроэнергию. Предприятия начали наращивать её несколько лет назад, неоднократно коммунальщики и энергетики выходили на пикеты с требованиями решить спорные вопросы, проблема обсуждалась во время совещаний при участии представителей компании, руководства предприятий-должников и местных властей. Однако, ситуация улучшалась лишь на некоторое время, сейчас, уверяют энергетики, она снова критическая.

Николай Резниченко, главный инженер городских электросетей АК "Хаьковоблэнерго":

Мы не можем восстановить ряд кабельных линий метрополитена, потому что необходимо выполнять так называемые проколы под проспектом Науки - у нас нет денег ни на подрядчика, ни на приобретение оборудования. Нам необходимо выполнять ремонт кабельных линий, которые питают котельную Салтовского жилмассива, там тоже нужны проколы, то же самое - "тепловые сети" задают вопрос, когда будет надежное электроснабжение, мы не можем ответить, они же сами нам не платят, за счет чего мы будем их ремонтировать?

Евгений Кривцов, 1-й зам. дир. АК "Харьковоблэнерго":

Процент расчета водоканала составил 65 процентов за прошлый месяц, а тепловых сетей 48 %, то есть процент, который они расплатились.

Из-за неплатежей крупных предприятий-должников, говорят в компании «Харьковобленерго», вовремя выдавать зарплату сотрудникам невозможно, появились проблемы с выплатой налогов, но главное – с реализацией инвестиционной программы, которая направлена на проведение ремонтных работ и модернизацию сетей. В свою очередь, в «Харьковских тепловых сетях» подчеркивают, долги начали накапливаться после введения Постановления №217, согласно которому деньги, поступающие от потребителей, в первую очередь уходят НАК«Нефтегазу» и только небольшой процент остается тепловикам. Кроме того, рассказывают в «ХТС», в данный момент сумма долга перед энергетиками равна задолженности государства по покрытию разницы в тарифах, поэтому ждут денежных поступлений из бюджета.

Сергей Андреев, ген. директор КП «Харьковские тепловые сети»:

Мы не получили с этого счета с распределительного ни копейки. Таким образом, не выплатили заработную плату, таким же образом не расчитались за потребленную электроэнергию. Зарплату нам помог выплатить город, за электроэнергию денег не хватило. Этот долг на сегодняшний день завис и он практически равен сегодня сумме задолженности бюджета по разнице в тарифах и составляет почти 280 миллионов.

В КП «Харьковводоканал» раньше неоднократно говорили о долгах накопившимся по разным причинам, среди которых тоже задолженность госбюджета по возмещению разницы в тарифах, увеличение расходов предприятия, кроме того, расчеты населения. В мэрии уверяют, руководители предприятий «Харьковводоканал» и «ХТС» продолжают заниматься решением проблемных вопросов по оплате за электроэнергию и обещают – конфликтная ситуация энергетиков и коммунальщиков негативно на предоставление услуг харьковчанам не повлияет.

Андрей Руденко, зам. мэра по вопросам ЖКХ:

Кто прав, кто виноват в этой ситуации – все это идет в юридической плоскости. Я не вижу особых там проблем для того, чтобы эти предприятия, которые работают как в рамках «водоканала» и «теплосетей», что будут какие-то проблемы с той услугой, которую они оказывают харьковчанам. Те вопросы, которые возникают, они решают их в обычном правовом поле.

Тем временем, энергетики говорят – ними подано уже 27 исков по взысканию с коммунальщиков задолженности за электроэнергию, но большинство из них до сих пор рассматриваются в суде.