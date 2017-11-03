Минобразования обязало школы отчитаться о доходах и расходах до 1 декабря

Украинские школы, в соответствии с новым законом "Об образовании", обязаны до 1 декабря сдать финансовые отчеты о доходах и расходах учреждений. Об этом министр образования Лилия Гриневич заявила на совещании с руководителями областных управлений образования, сообщает пресс-служба Кабмина.

По словам Гриневич, это не только даст возможность родителям видеть, куда идут деньги, которые они сдают, но и оценить, сколько общество вкладывает в школьное образование.

"Кроме бесспорного факта, что Закон должен выполняться, существует и другое - в обществе бытует миф, что родители практически полностью финансируют образование. Очевидно, что это не так. Прозрачная финансовая отчетность, во-первых, поможет нам оценить, сколько реально средств сейчас украинское общество вкладывает в школьное образование и какую долю составляет этот теневой бюджет образования, а, во-вторых, наконец дать нашим родителям прозрачную картину того, на что тратятся их средства», - отметила Лилия Гриневич.

Она отметила, что в течение декабря будет проводиться мониторинг выполнения закона.

Напомним, в сентябре Верховная Рада приняла новый закон об образовании.