Минздрав предлагает продлить карантин в Украине до конца года

На предстоящем заседании правительства Минздрав будет предлагать продлить карантинные ограничения в Украине до 31 декабря текущего года. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Громадське радіо.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечает, что в стране фиксируется рост количества случаев заболевания коронавирусом, что побуждает пересмотреть карантинные и противоэпидемические мероприятия в стране.

"Что мы можем считать уже почти решенным: только что была Национальная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, где мы выступали с министром образования Шкарлетом, 641 постановлением установлен карантин и предложено сместить каникулы для учебных заведений с 15 по 30 октября. После 30 октября будут дальше смотреть, что делать со школьным образованием", - сказал он.

Высшим учебным заведениям, по его словам, будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с заказным выездом студентов из общежитий, кроме сирот, а также лишенных родительской опеки детей и людей, которые приехали из оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Также, по словам Ляшко, будет предложено ограничить деятельность заведений общественного питания до 22 часов на всей территории Украины.

Напомним, карантин из-за коронавируса продолжается в Украине с марта. С 22 мая он был изменен на адаптивный, а с 1 августа все регионы Украины поделили на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Кабинет министров 26 августа продлил действие адаптивного карантина до 31 октября. Также были введены новые ограничительные меры для регионов зеленой зоны.

Напомним, 8 октября глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что медицинская система страны может не выдержать, если украинцы массово не начнут соблюдать установленные правила эпидемической безопасности. Он также добавил, что Министерство здравоохранения начало подготовку к открытию временных госпиталей для больных.

Сейчас Минздрав готовится к тому, чтобы к декабрю увеличить количество тестирований на COVID-19 с 35 000 до 50 000 в сутки.

Степанов сообщил, что Минздрав готовит усиление карантина из-за ситуации с COVID-19, но отверг возможность введения "жесткого локдауна" в стране.